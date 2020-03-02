Эстетизация вкусов и кровавый хоррор: традиционный обзор рекламных роликов

Объясняем, как связаны кот и доставка из «Тануки», кого ищет Киркоров в «Пятерочке» и зачем солисты «Дискотеки Аварии» надели костюмы супергероев.

Dr. Oetker и Wunderman Thompson Moscow разожгли аппетит зрителя в ролике пиццы Ristorante

Основная задача коммуникации — отражение премиального имиджа бренда Ristorante за счет нестандартного подхода: впервые в категории была сделана ставка на эстетизацию вкусовых ощущений.

Сюжет ролика построен на демонстрации чувственного удовольствия: героиня находится в холодном абстрактном пространстве в ожидании пиццы Ristorante. Героиня уже заранее влюблена в ее вкус. Когда пицца готовится, кадр наполняется теплым светом, и у героини разгорается аппетит. В финале девушке не терпится насладиться пиццей вновь.

Кошмар никогда не станет реальностью в новой кампании Lacalut от Havas Creative Group Russia

Команда Havas Creative Group Russia представила новую кампанию для зубной пасты Lacalut Aktiv, в которой попробовала наглядно драматизировать проблему кровоточивых десен.

По данным исследований бренда Lacalut, каждый второй человек периодически сталкивается с кровоточивостью дёсен, но мало кто придает этому значение. Чтобы изменить подобное отношение к крови, авторы кампании обратились к классике хоррора.

В гараже и на кураже: CarPrice снял рекламу с «Дискотекой Аварией»

В новой рекламной кампании CarPrice поднимает проблему самостоятельной продажи автомобиля. По сюжету главный герой ролика озадачен — никак не может продать машину сам. Внезапно дверь гаража открывается, и герой видит культовую группу «Дискотека Авария». Под фирменный зажигательный мотив солисты в костюмах супергероев доходчиво объясняют: «Не знаешь, как продать? Тебе пора в CarPrice!»

С помощью комизма на грани стёба в ролике отражено главное преимущество CarPrice — возможность быстро, без суеты и нервотрепки продать машину. Не нужно договариваться с покупателями, «туда-сюда гонять» по автосервисам, торговаться — достаточно просто приехать в CarPrice.

Креатив разработан инхаус-командой CarPrice, продакшеном занималась студия «Дикий Digital».

Жадно пей жизнь: «Боржоми» показал характер

В феврале стартовала рекламная кампания «А ты с характером», которая станет самой длительной непрерывной коммуникацией на ТВ и в Интернете в истории бренда. Это вторая часть кампании под одноименным названием, дебют которой состоялся год назад.

В рамках кампании «Боржоми» еще больше погружает аудиторию в эмоциональную коммуникацию. Она строится на том, что каждый человек имеет свой неповторимый характер и может жить по-своему, вне стереотипов, следуя своим интересам и наслаждаясь каждым моментом. ​

В мини-фильме зритель постоянно в динамичном действии: в баре, на улице, на рок-концерте. Энергия бьет ключом, герои сменяют друг друга и вдохновляют зрителя. Парень мчится по улице (задает ритм), резкий переход кадра, мужчина в баре неистово открывает банку воды ножом (жадно пьет жизнь), его сменяет уверенная девушка на самокате, не теряющая времени в потоке машин и людей (двигается по-своему). Смена кадра, кульминация: рок-музыкант перед сотнями зрителей делится драйвом (заряжает свежестью). Всех героев объединяет неиссякаемый заряд, свой особенный характер и любовь к «Боржоми».

«Связной» запустил челлендж #связнойпотанцам в рамках рекламной кампании с участниками телепроекта «Танцы»

Для «Связного» это первая интеграция в набирающей популярность социальной сети TikTok. Амбассадорами акции стали известные участники шоу «Танцы» Кейко Ли и Владимир Раков. Смысл конкурса заключается в том, чтобы повторить танец под музыку челленджа, затем выложить в своём профиле видео с хэштегом #связнойпотанцам.

В ролике ритейлер представил обновлённую версию знаменитого джингла «Связного». Кроме того, в честь 25-летия компании, в закрывающий логошот ролика также был добавлен слоган «25 лет рядом», призванный рассказать о праздновании 25-летия в 2020-м году.

Концептуальная идея рекламной кампании разработана агентством CTZN. Продакшн — Жи-Ши.

P&G и Пятёрочка ищут королеву для Филиппа Киркорова в акции «Королевский кэшбэк»

Компания Procter & Gamble совместно с торговой сетью «Пятёрочка» объявили о запуске всероссийской акции «Королевский кэшбэк». Послом кампании P&G стал певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров, который в рамках проекта найдёт свою Королеву.

«Тануки» и котики: рекламная кампания от лица кота

Бренд японских ресторанов «Тануки» и агентство MoDNA запустили новую рекламную кампанию. Её персонажи — семья из четырех человека и их кот, который так же, как и остальные, ждет доставки из «Тануки». Во всех роликах события показаны глазами кота и обыгрывают милые привычки кошек. Они обожают коробки больше, чем их содержимое (а в каждом заказе «Тануки» есть привлекательная коробка, хотя бы одна), догадываются о приближении посетителя быстрее людей и всегда готовы потребовать вкусненького со стола.

Реклама со вкусом для шоколада Karl Fazer от агентства Kollegi

Компания Fazer и креативное агенство Kollegi запустили ролик для премиального финского шоколада Karl Fazer, задачей которого было раскрыть строгий финский стиль, неповторимый вкус и «молочность» продукта.

Красивой метафорой удивительного сочетания какао-бобов и молока послужил рояль. Ну, а талантливому пианисту оставалось только исполнить всё со вкусом.

Ситком, семейная атмосфера и фуд-порно: «Утконос» и More запустили новую рекламную кампанию

«Утконос» запустил рекламную кампанию «Живите И.И.», раскрывающую философию бренда и стратегию компании. Он призывает не делать выбор в пользу чего-то одного, а наслаждаться и любимыми занятиями, и приятными хлопотами, связанными с покупкой всего необходимого на каждый день. Подробнее на Sostav.

Instinct снял для IКЕА новую «утреннюю» кампанию

Новый телевизионный ролик показывает выход утром из уютного дома в неприветливый внешний мир и сравнивает его с выходом в открытый космос. Автором ролика стал обладатель премии «Оскар», режиссер Йоахим Бах. Подробнее на Sostav.

Александр Гудков превратился в русалку и кентавра в новой рекламе BBDO Moscow для «Беру»

По сюжету рекламы главной героине доставили пару коробочек с «Беру». Гудков исполнил роль эксцентричного товарного распорядителя, выступающего своеобразным проводником женщины в мир удобных покупок. Подробнее на Sostav.

«Билайн» и Contrapunto запустили рекламную кампанию без Александра Реввы

Ролик показывает, что в жизни нет ничего важнее общения с близкими. И какой бы важной и животрепещущей ни была тема, можно всегда договориться, потому что с тарифом «Близкие люди» родные и близкие могут звонить друг другу безлимитно. Подробнее на Sostav.

Мечтайте о чем-то другом: «Самолет» и The Clients сняли рекламу без клише о заветной квартире

В своей новой имиджевой кампании группа компаний «Самолет» призывает людей избавиться от мечты о квартире. Тут нет надоевших коммуникационных клише про самый лучший в мире продукт, семей, которые испытывают катарсис, узнав, что в их квартире есть окна и потолок. Вместо этого создатели рекламы утверждают, что квартира — это просто квартира. И что самое интересное в жизни начинается после ее покупки. Подробнее на Sostav.

«Лучше рассрочка, чем три цветочка»: «Банк Хоум Кредит» и Wunderman Thompson Moscow/Neighborhood запустили новую рекламу с Гариком Харламовым

С помощью новой кампании банк намерен бороться с бесполезными формальными подарками на 23 февраля и 8 марта. Герой Гарика Харламова рассуждает: лучше купить хороший подарок в рассрочку, чем приносить любимому мужчине очередные носки, а даме сердца — три хилых тюльпанчика. Подробнее на Sostav.

Бекмамбетов снялся в рекламе МТС вместе с Нагиевым и Деревянко

По сюжету ролика Тимур Бекмамбетов позвал Дмитрия Нагиева и Павла Деревянко в свой офис, чтобы определить, кому же достанется роль техногения в новом блокбастере. Подробнее на Sostav.

Авторы хита «Пчеловод» стали героями новой кампании «Эльдорадо» к гендерным праздникам

Солисты группы RASA делились своими рекомендациями и помогать клиентам «Эльдорадо» выбирать подарки на ближайшие праздники: День святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. Подробнее на Sostav.

«Владею языком — владею ситуацией»: 2SHARP создало рекламу English First

В идее кампании «Владею языком — владею ситуацией» заложена очень понятная мысль: если я не говорю на английском, но оказываюсь в разговорной ситуации с носителем языка, я теряю контроль над происходящим и все понимаю не так. Для аудитории English First этот барьер является сильной мотивацией начать изучение английского языка. Подробнее на Sostav.

Instinct снял ролик для «М.Видео» к 14 февраля про правильную утилизацию. Подарков в нем ждут зайки, бельчата и мышата

Под романтическую мелодию низкий бархатистый голос за кадром называет их в уменьшительно-ласкательной форме — как будто он перечисляет милые прозвища любимых людей. Креаторы отмечают, что это сравнение помогло рассказать, как важно оправдывать ожидания всех тех, кто нас окружает, и подходить к выбору подарков ответственно. Подробнее на Sostav.

«Люби, а не лайкай». Raffaello призывает отложить гаджеты 14 февраля

Идея «Люби, а не лайкай» родилась в ответ на растущее беспокойство по поводу влияния технологий на жизнь людей. Смартфоны стали незаменимой частью нашей повседневности, а виртуальная реальность настолько комфортной, что общение даже с близкими людьми порой происходит теперь on-line. В день Святого Валентина Raffaello призывает влюблённых отвлечься от гаджетов, чтобы праздник остался в памяти, а не в фотогалерее. Подробнее на Sostav.

«Эльдорадо» и DDB Russia выпустили ролик в стиле глобального ретротренда

Креативная задумка заключается в том, что в созданном клипе «Распродажа же уже» главные герои исполняют песню под знакомую всем мелодию, но со словами, адаптированными под стартовавшую акцию. На протяжении всего видео в комичной форме демонстрируются различные стилистические приёмы, которыми запомнилось последнее десятилетие прошлого века, а бытовые и цифровые приборы оживают и напоминают, что ждут своих покупателей в «Эльдорадо». Подробнее на Sostav.

Domino’s Pizza обновила платформу бренда и сделала своим фронтменом Рептилоида

Креаторы из Contrapunto показали, чем сеть пиццерий удивляет своих клиентов: вкусной кухней, разнообразием предложений, скоростью и качеством обслуживания. Подробнее на Sostav.

Colgate запустил первую имиджевую кампанию в России. В ней — полная гимнастка и папа в декрете

Коммуникация выстроена вокруг реальных историй шести героев: увлеченного современного фермера, девушки — мастера боевых искусств, женщины-пожарного, мамы и дочки с синдромом Дауна, полненькой воздушной гимнастки и папы в декрете. Каждая из историй по-своему противоречива, а их герои встречали массу препятствий, предубеждений и осуждений. Но это не остановило их на пути к своим целям, а улыбка только помогала двигаться вперед. Подробнее на Sostav.

«Восход» снял в рекламе сотового оператора Самого Обычного Человека

Дать возможность людям самовыразиться, почувствовать себя необычными — основная задача телеком-оператора. С помощью новой кампании «Мотив» обещает выбрать героев для следующей рекламы. Подробнее на Sostav.

«Омский бекон» и MOMO Group выпустили новый клип. Он о том, как важно обниматься в Сибири

В центре сюжета — история о потерявшемся котёнке, который через цепочку объятий разных людей возвращается домой. Объятия здесь как отдельный герой: как поддержка, как приветствие и прощание, как «спасибо», как способ выразить чувства, как «главный источник тепла». Подробнее на Sostav.

Доберман и бабушка-стрелок: как абсурдный юмор помог прорекламировать линзы

Контактные линзы — это привычный атрибут жизни людей с нарушенными функциями зрения. А что бы могло случиться, если бы линз, как и очков, не было? Креативная команда Агентство Ривелти пофантазировала и вместе с компанией Bausch Health разработала ролик, в котором сошлись каскадеры, животные и узнаваемая самобытность Уэса Андерсона. Подробнее на Sostav.

Тариф «Валера»: Yota выпустила рекламу о том, как клиенты диктуют свои условия оператору

В рамках кампании запустили четыре рекламных ролика, в каждом из которых один из героев — Валера, Женёк, Алиса или Серёжа — выдвигает свои требования к оператору. Подробнее на Sostav.

«М.Видео» и Instinct поменяли гендер товаров — получились сабвуферка, мультивар и смартфонка

В самый разгар гендерных праздников «М.Видео» вместе с агентством Instinct сняли ролик «Техника без пола», философия которого выражается посредством инверсии феминитивов и маскулятивов: сабвуферка, электробритв, триммерка, мультивар, смартфонка. Вновь образованные понятия разрушают стереотипные представления о том, что триммер может быть только для мужчин, а мультиварка — для женщин. Подробнее на Sostav.

«Вы движетесь вперед — мы идем навстречу вашим планам»: ролики для Росбанка от BIG4

Рекламная кампания состоит из серии роликов о банковских продуктах, в которых банковские решения раскрываются на фоне потребительских инсайтов, к каждому из которых подобрано индивидуальное решение. Подробнее на Sostav.