«Омский бекон» и MOMO Group выпустили новый клип. Он о том, как важно обниматься в Сибири

«Омский бекон» совместно с MOMO Group продолжают свое сотрудничество очередным музыкальным клипом. Новый трек и видео на него вышли в канун 14 февраля.

Как и в предыдущих работах, в проекте акцент делается в большей степени на людях, а не на продукте. Слоган ролика: «Для самых теплых в мире людей». Именно такими сибиряков видят создатели клипа и призывают обнимать «и ближних, и дальних, не жалеть тепла никому».

В центре сюжета — история о потерявшемся котёнке, который через цепочку объятий разных людей возвращается домой. Объятия здесь как отдельный герой: как поддержка, как приветствие и прощание, как «спасибо», как способ выразить чувства, как «главный источник тепла».

Наталья Яфизова, директор по маркетингу категории «Мясная гастрономия»: Омский бекон — на сегодняшний день № 1 по знанию и потреблению в Сибири и наша основная задача постоянно закреплять этот результат. В основу лидерской позиции бренда легла принадлежность Сибири и эмоциональная связь с ее жителями. Мы искали каналы, способные дать возможность прямого контакта с аудиторией и эмоционального на нее воздействия. И такую возможность открыл для нас уникальный для категории формат — музыкальных контент. Результаты наших предыдущих рекламных кампаний показывают, что мы двигаемся в правильном направлении — предыдущие три ролика собрали более 20 миллионов просмотров. Каждая из этих история — об уникальном характере сибиряков. «Обними меня» — о доброте, о том, как важно, особенно в суровом климате Сибири, обмениваться душевным теплом, и именно «Омский бекон», как никто другой, понимает и поддерживает эту ценность.

Антон Суслов, креативный директор MOMO Group : Говорить о простом и важном — вот главная цель. Сегодня бренды должны быть настоящими: близкими, понимающими, жизненными. Иначе мы никакие не лидеры, а просто торговая марка.

В поддержку клипа бренд запустил конкурс амбассадоров в Instagram. У блогеров есть шанс выиграть годовой контракт. Для этого нужно, вдохновившись клипом «Обними меня. Сила сибирских объятий», снять фото или видео по его мотивам. Победители будут путешествовать по Сибири и делать контент для социальных сетей при поддержке бренда.

Завершится конкурс массовыми объятиями на GrelkaFest 2020 в Шерегеше, спонсором которого бренд является уже 5 лет.

Состав творческой команды:

Продо Менеджмент (клиент)

Директор по маркетингу категории «Мясная гастрономия»: Наталья Яфизова

Начальник отдела по управлению брендами Восточного дивизиона: Борис Столяр

MOMO GROUP (креатив)

Креативный директор: Антон Суслов

Стратегический директор: Светлана Муранова

Копирайтер: Олеся Мельникова

Саундтрек: Momo Music

Fetish Film (продакшн)

Director — Michał Sabliński

DOP — Michał Sobociński

Executive producer — Blanche Neumann

Line producer -Antonina Kopylova

Siberica Film (продакшн сервис)