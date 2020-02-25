Доберман и бабушка-стрелок: как абсурдный юмор помог прорекламировать линзы

Контактные линзы — это привычный атрибут жизни людей с нарушенными функциями зрения. А что бы могло случиться, если бы линз, как и очков, не было? Креативная команда агентства Ривелти пофантазировала и вместе с компанией Bausch Health разработала ролик, в котором сошлись каскадеры, животные и узнаваемая самобытность Уэса Андерсона.

Чтобы выделиться из общего рекламного потока, креаторы добавили немного абсурдного юмора. Так появился герой, день которого явно пошел не по плану — неудачно оделся, сел в машину неизвестной бабушки, отважно защищающей свои фамильные драгоценности, а потом и вовсе стал объектом преследования добермана. На работе герой появился, разумеется, взволнованный и рассеянный, а всё из-за забытых линз.

Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»: Определенного абсурда добавляет то, что историю мы рассказываем наоборот: начинаем с финала, а потом идём к началу, выясняя, что же стало причиной такого сюжета.

Команда отмечает, созданный проект — шаг вперед для всего агентства, потому что убедить клиентов прибегать к нестандартным и тем более абсурдным решениям непросто. Особенно если это реклама для крупной международной компании.

Пасхалки, уникальный стиль и работа на площадке

Вдохновение креаторы черпали из творчества режиссера Уэса Андерсона, снявшего «Отель «Гранд Будапешт»», «Королевство полной Луны» и другие выразительные фильмы. Каждый на площадке пытался своими руками создать мир, напоминающий миры Андерсона. Это проявляется и в неслучайности каждой детали, и в реквизите, и в цветовой гамме, и даже в операторской работе.

Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»: Например, сцена, где наш герой в ванной разбивает очки, снята будто бы через окошко в стене — это типичный прием Уэса Андерсона. В итоговом монтаже мы вырезали сцену с биноклем, но это тоже было отсылка — у Андерсона в каждом фильме всегда есть бинокль. Киноматографичности добавляет и статичность камер, что тоже не очень характерно для рекламных роликов.

Съемки предварял кастинг. Особое внимание креаторы уделяли претендентам на роль главного героя и стреляющей бабушки. Последних заставляли стрелять из игрушечного пистолета, и это было хоть и увлекательно, но неубедительно.

Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»: Так продолжалось до тех пор, пока одна из актрис не взяла пистолет и не направила его на меня. Она встала в стойку и сделала это очень быстро, четко и уверенно, мне даже стало не по себе. Потом оказалось, что актриса — кандидат в мастера спорта по стрельбе.

Бэкстейдж

Съемки прошли в одну 12-часовую смену. Не обошлось без экспромтов. Креаторы вспоминают, как в одном из дублей доберман в автомобиле чем-то очень напугал исполнителя главной роли. Тот в панике начал ломиться из машины, и именно этот кадр вошел в монтаж.

Этот ролик был неоднократно протестирован на зрителях, и все хотят посмотреть его ещё раз.

Состав творческой группы:

Bausch Health (клиент):

Виктор Конев — специалист по digital-маркетингу

Антон Яшин — менеджер по маркетингу РФ и СНГ

Дарья Васильева — менеджер по интернет-маркетингу

Ривелти (агентство):

Дмитрий Богданов — режиссёр, автор сценария, арт-директор

Денис Сапрыкин — оператор-постановщик

Михаил Народицкий — исполнительный продюсер

Екатерина Стрельникова — продюсер

Ирина Пронкина — руководитель производства