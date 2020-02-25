Доберман и бабушка-стрелок: как абсурдный юмор помог прорекламировать линзы

Контактные линзы — это привычный атрибут жизни людей с нарушенными функциями зрения. А что бы могло случиться, если бы линз, как и очков, не было? Креативная команда агентства Ривелти пофантазировала и вместе с компанией Bausch Health разработала ролик, в котором сошлись каскадеры, животные и узнаваемая самобытность Уэса Андерсона.
Чтобы выделиться из общего рекламного потока, креаторы добавили немного абсурдного юмора. Так появился герой, день которого явно пошел не по плану — неудачно оделся, сел в машину неизвестной бабушки, отважно защищающей свои фамильные драгоценности, а потом и вовсе стал объектом преследования добермана. На работе герой появился, разумеется, взволнованный и рассеянный, а всё из-за забытых линз.
Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»:
Определенного абсурда добавляет то, что историю мы рассказываем наоборот: начинаем с финала, а потом идём к началу, выясняя, что же стало причиной такого сюжета.
Команда отмечает, созданный проект — шаг вперед для всего агентства, потому что убедить клиентов прибегать к нестандартным и тем более абсурдным решениям непросто. Особенно если это реклама для крупной международной компании.
Пасхалки, уникальный стиль и работа на площадке
Вдохновение креаторы черпали из творчества режиссера Уэса Андерсона, снявшего «Отель «Гранд Будапешт»», «Королевство полной Луны» и другие выразительные фильмы. Каждый на площадке пытался своими руками создать мир, напоминающий миры Андерсона. Это проявляется и в неслучайности каждой детали, и в реквизите, и в цветовой гамме, и даже в операторской работе.
Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»:
Например, сцена, где наш герой в ванной разбивает очки, снята будто бы через окошко в стене — это типичный прием Уэса Андерсона. В итоговом монтаже мы вырезали сцену с биноклем, но это тоже было отсылка — у Андерсона в каждом фильме всегда есть бинокль. Киноматографичности добавляет и статичность камер, что тоже не очень характерно для рекламных роликов.
Съемки предварял кастинг. Особое внимание креаторы уделяли претендентам на роль главного героя и стреляющей бабушки. Последних заставляли стрелять из игрушечного пистолета, и это было хоть и увлекательно, но неубедительно.
Дмитрий Богданов, режиссёр, автор сценария, генеральный продюсер агентства «Ривелти»:
Так продолжалось до тех пор, пока одна из актрис не взяла пистолет и не направила его на меня. Она встала в стойку и сделала это очень быстро, четко и уверенно, мне даже стало не по себе. Потом оказалось, что актриса — кандидат в мастера спорта по стрельбе.
Бэкстейдж
Съемки прошли в одну 12-часовую смену. Не обошлось без экспромтов. Креаторы вспоминают, как в одном из дублей доберман в автомобиле чем-то очень напугал исполнителя главной роли. Тот в панике начал ломиться из машины, и именно этот кадр вошел в монтаж.
Этот ролик был неоднократно протестирован на зрителях, и все хотят посмотреть его ещё раз.
Состав творческой группы:
Bausch Health (клиент):
Виктор Конев — специалист по digital-маркетингу
Антон Яшин — менеджер по маркетингу РФ и СНГ
Дарья Васильева — менеджер по интернет-маркетингу
Ривелти (агентство):
Дмитрий Богданов — режиссёр, автор сценария, арт-директор
Денис Сапрыкин — оператор-постановщик
Михаил Народицкий — исполнительный продюсер
Екатерина Стрельникова — продюсер
Ирина Пронкина — руководитель производства