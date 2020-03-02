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18+
02.03.2020 в 10:45

«Вы движетесь вперед – мы идем навстречу вашим планам»: ролики для Росбанка от BIG4

Видео объединены общей креативной рамкой

Стартовала новая федеральная рекламная кампания Росбанка «Вы движетесь вперед — мы идем навстречу вашим планам» — результат совместной работы банка и BIG4 (В4 CREATIVE, B4 PRODUCTION). Рекламная кампания состоит из серии роликов о банковских продуктах, в которых банковские решения раскрываются на фоне потребительских инсайтов, к каждому из которых подобрано индивидуальное решение.

Серия роликов объединена общей креативной рамкой. Яркий визуальный стиль и простые, но продуманные технические решения — всё это, по словам команды проекта, позволило оптимизировать производство и снять 11 роликов.

Первый флайт рекламной кампании запланирован с 22 февраля по 20 марта на федеральном ТВ, в кинотеатрах сети «Кино Окко», на YouTube и в соцсетях.

Состав творческой группы:

Росбанк:

Андрей Белов — начальник управления бренда и рекламы
Анастасия Жилина — начальник отдела рекламы
Анна Солодова — старший менеджер отдела рекламы

B4 CREATIVE:

Олег Пудов — креативный директор
Евгения Алексеева — директор по работе с клиентами
Алексей Орлов — старший арт-директор
Анна Чужкова — копирайтер
Денис Раскопин — копирайтер
Мария Сороченко — младший менеджер по работе с клиентами

B4 PRODUCTION:

Дмитрий Никоноров — генеральный продюсер
Ярослав Гурьянов — продюсер
Дарья Евсеева — продюсер постпродакшена
Илья Черепица — режиссер

SYNTICATE team (постпродакшн)

Партнерский материал
Росбанк BIG4
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