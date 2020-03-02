«Вы движетесь вперед – мы идем навстречу вашим планам»: ролики для Росбанка от BIG4

Стартовала новая федеральная рекламная кампания Росбанка «Вы движетесь вперед — мы идем навстречу вашим планам» — результат совместной работы банка и BIG4 (В4 CREATIVE, B4 PRODUCTION). Рекламная кампания состоит из серии роликов о банковских продуктах, в которых банковские решения раскрываются на фоне потребительских инсайтов, к каждому из которых подобрано индивидуальное решение.

Серия роликов объединена общей креативной рамкой. Яркий визуальный стиль и простые, но продуманные технические решения — всё это, по словам команды проекта, позволило оптимизировать производство и снять 11 роликов.

Первый флайт рекламной кампании запланирован с 22 февраля по 20 марта на федеральном ТВ, в кинотеатрах сети «Кино Окко», на YouTube и в соцсетях.

Состав творческой группы:



Росбанк:



Андрей Белов — начальник управления бренда и рекламы

Анастасия Жилина — начальник отдела рекламы

Анна Солодова — старший менеджер отдела рекламы



B4 CREATIVE:



Олег Пудов — креативный директор

Евгения Алексеева — директор по работе с клиентами

Алексей Орлов — старший арт-директор

Анна Чужкова — копирайтер

Денис Раскопин — копирайтер

Мария Сороченко — младший менеджер по работе с клиентами



B4 PRODUCTION:



Дмитрий Никоноров — генеральный продюсер

Ярослав Гурьянов — продюсер

Дарья Евсеева — продюсер постпродакшена

Илья Черепица — режиссер



SYNTICATE team (постпродакшн)