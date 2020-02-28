«М.Видео» и Instinct поменяли гендер товаров — получились сабвуферка, мультивар и смартфонка

В основе рекламной кампании идея о том, что можно выйти за рамки привычных стереотипов и выбрать подарок, соответствующий темпераменту и интересам конкретного человека независимо от его пола.

В самый разгар гендерных праздников «М.Видео» вместе с агентством Instinct сняли ролик «Техника без пола», философия которого выражается посредством инверсии феминитивов и маскулятивов: сабвуферка, электробритв, триммерка, мультивар, смартфонка. Вновь образованные понятия разрушают стереотипные представления о том, что триммер может быть только для мужчин, а мультиварка — для женщин.

Создатели ролика полагают, что такая более свободная и честная интерпретация позволит клиентам «М.Видео» шире и креативнее подходить к выбору подарков и отдавать предпочтение персонализированным вариантам.

Наталья Егорова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда «М.Видео»: Мы убеждены, что настоящий подарок — то, что нравится, и приглашаем всех без ложных стереотипов и стеснения взглянуть на этот вопрос. Ассортимент «М.Видео» велик и позволит воплотить в реальность почти любое желание или даже мечту.

Состав творческой группы:

«М.Видео» (клиент)

Наталья Егорова — руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда

Елена Зайцевская — руководитель группы маркетинговых коммуникаций и развития бренда

Дарья Спасённых — менеджер по маркетинговым коммуникациям

Instinct (креатив)

Ярослав Орлов, Роман Фирайнер — креативные директора

Артур Мирошниченко — руководитель креативной группы

Андрей Морозов — директор по стратегическому планированию

Елена Смирнова — руководитель отдела по работе с клиентами

Наталья Полевикова — старший аккаунт-менеджер

Александра Писарева — аккаунт-менеджер

Екатерина Фенкина — продюсер