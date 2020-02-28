Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.02.2020 в 13:25

«М.Видео» и Instinct поменяли гендер товаров — получились сабвуферка, мультивар и смартфонка

В новом ролике «Техника без пола» бренд развенчал традиционные представления о подарках

8

В основе рекламной кампании идея о том, что можно выйти за рамки привычных стереотипов и выбрать подарок, соответствующий темпераменту и интересам конкретного человека независимо от его пола.

В самый разгар гендерных праздников «М.Видео» вместе с агентством Instinct сняли ролик «Техника без пола», философия которого выражается посредством инверсии феминитивов и маскулятивов: сабвуферка, электробритв, триммерка, мультивар, смартфонка. Вновь образованные понятия разрушают стереотипные представления о том, что триммер может быть только для мужчин, а мультиварка — для женщин.

Создатели ролика полагают, что такая более свободная и честная интерпретация позволит клиентам «М.Видео» шире и креативнее подходить к выбору подарков и отдавать предпочтение персонализированным вариантам.

Наталья Егорова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда «М.Видео»:

Мы убеждены, что настоящий подарок — то, что нравится, и приглашаем всех без ложных стереотипов и стеснения взглянуть на этот вопрос. Ассортимент «М.Видео» велик и позволит воплотить в реальность почти любое желание или даже мечту.

Состав творческой группы:

«М.Видео» (клиент)

Наталья Егорова — руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Елена Зайцевская — руководитель группы маркетинговых коммуникаций и развития бренда
Дарья Спасённых — менеджер по маркетинговым коммуникациям

Instinct (креатив)

Ярослав Орлов, Роман Фирайнер — креативные директора
Артур Мирошниченко — руководитель креативной группы
Андрей Морозов — директор по стратегическому планированию
Елена Смирнова — руководитель отдела по работе с клиентами
Наталья Полевикова — старший аккаунт-менеджер
Александра Писарева — аккаунт-менеджер
Екатерина Фенкина — продюсер

М-Видео Instinct М.Видео-Эльдорадо
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.