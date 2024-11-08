«Уникальные услуги для уникальных клиентов», «Ясно, понятно» и еще 6 книг о маркетинге

Чаще всего, когда специалисту нужно погрузиться в маркетинг, он берется за зарубежные книги. Среди них немало полезных, однако полностью адаптированы к актуальной российской действительности именно книги от отечественных авторов. В этом материале собрали книги, которые помогут как начинающему, так и более опытному специалисту погрузиться в маркетинг и ознакомиться с его разными нишами.

Дэн Кеннеди, Филипп Котлер, Сет Годин — эти имена давно стали синонимами успеха и инноваций в мире маркетинга. Однако в последние годы на российском книжном рынке появилось множество авторов, которые не просто адаптируют западные подходы, но и предлагают уникальные решения, учитывающие реалии нашего рынка.

Почему стоит обратить внимание на книги российских авторов? Во-первых, они глубже понимают культурные и экономические особенности нашей страны, а во-вторых, предлагают практические кейсы и примеры, которые можно применить в работе.

Игорь Манн, «Маркетинг без бюджета», «Маркетинг на 100%»

Для старта в профессии и освоения полезных инструментов

Автор — экономист и бизнес-тренер, который работает в сфере маркетинга более 30 лет.

Книга «Маркетинг без бюджета» — отличное пособие для начинающего бизнесмена (или его маркетолога), которому необходимо продвинуть тот или иной товар. Важно понимать, что без бюджета — не то же самое, что и бесплатно: усилия приложить так или иначе придется. Однако Игорь Манн делится 50 работающими инструментами, которые помогут увеличить прибыль, при этом с минимальными затратами.

«Маркетинг на 100%» — книга, которую стоит прочитать маркетологу — в особенности на должности marketing-head. В ней можно найти не только теорию, но и множество практических рекомендаций, которые можно интегрировать в свою работу, и наглядных иллюстраций-кейсов.

Максим Ильяхов, «Ясно, понятно»

Для качественной работы с контентом

Максим Ильяхов — писатель и редактор, автор сервиса «Главред». Одна из самых известных книг автора — «Пиши, сокращай», однако для маркетолога актуальнее его работа «Ясно, понятно». Это книга о правильной и понятной коммуникации, которая важна в маркетинге не менее, чем владение конкретными инструментами.

После прочтения этой книги можно научиться лучше понимать аудиторию и коммуницировать с ней на одном языке — что просто необходимо маркетологу.

Андрей Гавриков, Владимир Давыдов, Михаил Федоров, «Интернет-маркетинг. Настольная книга digital-маркетолога»

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в диджитал

Авторы — команда маркетинговой группы «Комплето», эксперта на рынке B2B digital-маркетинга и продаж. Давыдов и Гавриков — также основатели онлайн-академии «Маркетинговое образование».

Как пишут сами авторы, «мы рассказываем, что это за возможности, как интегрировать их в стратегию развития компании, кто их будет реализовывать, как измерять отдачу и контролировать подрядчиков». Маркетинг в digital-среде имеет ряд особенностей, и если он не работает должным образом — стоит обратиться к этой книге.

В «Настольной книге digital-маркетолога» авторы отошли от концепции с подборкой инструментов — они предлагают разобраться в подходе, который поможет перестроить систему коммуникаций так, чтобы она работала.

Артур Глебов, «Уникальные услуги для уникальных клиентов»

Для тех, кто хочет научиться работать с премиум-сегментом

Артур Глебов — специалист по продвижению премиальных товаров и услуг на рынках Европы, США и РФ и СНГ, основатель агентства BERG Target.

В своей книге он рассказывает, как работать маркетологу в сегменте дизайна интерьеров премиум-класса. Подход в такой ситуации отличается — даже на этапе коммуникации с премиальным клиентом. После прочтения маркетолог сможет не только понравиться клиенту и мотивировать его на встречу, но и научится поддерживать с ним отношения, а также эффективно продвигать люкс-товары в различных каналах.

Павел Медведев, «Организация маркетинговой службы с нуля»

Для тех, кто планирует создать маркетинговую службу в российской компании

Павел Медведев — кандидат экономических наук, учредитель и генеральный директор компании «Звезда» и партнер в компании «Маркетинг менеджмент групп».

Автор исследует создание отдела маркетинга на предприятии «с нуля», акцентируя внимание на реальных российских компаниях и их характерных недостатках. Книга предназначена для широкой аудитории: от руководителей до начинающих маркетологов.

Это практическое пособие от действующего консультанта, которое основано на практике.

Владимир Терещенко, «Маркетинг: новые технологии в России»

Для тех, кто хочет изучить маркетинг с научной точки зрения

Владимир Терещенко — профессиональный маркетолог, в прошлом — топ-менеджер телекоммуникационной компании.

Игорь Манн назвал Владимира Терещенко «русским Котлером» — потому что книга «Маркетинг: новые технологии в России» отлично дополняет культовую зарубежную книгу «Основы маркетинга». Однако книга Терещенко отличается адаптированностью к российским реалиям: научный подход сочетается с примерами из отечественной практики и пониманием местного менталитета.

Николай Терещенко, Евгения Трибунская, Олег Корень, «Re: маркетинг: возможна ли практика в стиле funk?»

Для тех, кто хочет создавать маркетинг через взаимодействие с другими людьми

Николай Терещенко и Олег Корень — ведущие маркетологи «НБД-Банка», специализирующегося на работе с малым и средним региональным бизнесом, соучредители нижегородского Центра маркетинговых исследований и коммуникаций. Евгения Трибунская — менеджер по рекламе, маркетолог, заместитель директора по развитию компании «Открытие».

Маркетинг — искусство взаимодействия людей друг с другом. Авторы книги провели исследование, которое помогло вывести рекомендации по тому, как наладить контакт между компанией и аудиторией, чтобы это принесло результаты.

Авторы подают информацию просто, понятно и четко, при этом сопровождают ее наглядными, особенно в российских реалиях, живыми примерами из малого и среднего бизнеса. Личный опыт и легкий язык делают эту книгу понятным и полезным материалом для изучения.

В развитии важна практика — но она невозможна без знакомства с теорией. Особенно когда речь идет о специфических нишах. Книги из подборки помогут вам освоить как азы маркетинга, так и научиться специфическим навыкам — например, работе с премиум-клиентами и умению говорить с аудиторией на одном языке.