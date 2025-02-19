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18+
19.02.2025 в 12:40

Россияне планируют увеличить бюджеты на подарки к 23 Февраля

Больше всего на презенты ко Дню защитника Отечества рассчитывают потратить жители Москвы

В 2025 году россияне планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 4 тыс. руб., что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Семь из 10 опрошенных женщин и трое из 10 мужчин будут дарить подарки на 23 Февраля. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей, а каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенные пункты: 367
Время проведения: 2—17 февраля 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

Мужчины реже дарят подарки, но их бюджеты выше: 5 тыс. руб. против 3,5 тыс. у женщин. Четверо из 100 мужчин покупают подарки себе, объясняя это статусом «офицера СССР» или желанием себя порадовать.

Самые большие расходы на подарки ожидаются в Москве (4,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (4,3 тыс. руб.), Красноярске (4,1 тыс. руб.), Екатеринбурге и Краснодаре (по 4 тыс. руб.).

Ранее SuperJob выяснил, что мужчины также чаще берут отгулы, чтобы продлить праздничные выходные.

Superjob 23 февраля Россияне День защитники Отечества
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