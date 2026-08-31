Почти треть иностранного бизнеса в России приходится на компании из стран АТР

Почти треть действующих иностранных компаний в России приходится на бизнес с учредителями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Rusprofile.

По данным компании, в России сейчас зарегистрировано 66 802 действующие иностранные компании. Из них 19 450, или 29,1%, имеют среди учредителей представителей Китая, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Индии, Индонезии, Вьетнама, Сингапура и Таиланда.

Для сравнения: на конец 2021 года в России работало 2 589 таких компаний, а их доля среди всего иностранного бизнеса составляла 6,59%. Таким образом, за пять лет количество действующих компаний с учредителями из стран АТР увеличилось в 7,5 раза.

Лидером по деловой активности среди стран региона остается Китай. Китайские предприниматели и компании владели наибольшим числом организаций в России как в 2021 году, так и в 2026-м. Второе место по числу действующих компаний в 2026 году занимает Индия, третье — Южная Корея.

Основными направлениями деятельности бизнеса с иностранными учредителями являются розничная и оптовая торговля, легкая, пищевая и промышленная отрасли, а также аренда и управление недвижимостью. Кроме того, такие компании работают в общественном питании, гостиничном и туристическом бизнесе, IT, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.

В первом полугодии 2026 года компании из стран АТР зарегистрировали в России 2 758 товарных знаков, следует из подсчетов ВТБ и «Онлайн патента», с которыми ознакомились «Ведомости». По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число таких регистраций выросло на 15%, а к первому полугодию 2021 года — в 2,3 раза. При этом регистрации товарных знаков российскими заявителями за пять лет увеличились в 2,1 раза — до 50 254.

Основным драйвером роста стал Китай: число зарегистрированных на имя китайских компаний товарных знаков увеличилось в 3,6 раза — до 1 974. Также выросло количество регистраций торговых знаков компаний из Гонконга — вдвое, до 127, Японии — в 1,5 раза, до 192, и Южной Кореи — в 1,3 раза, до 238.