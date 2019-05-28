Почти половина российских семей зарабатывает только на еду и одежду

Как выяснил Росстат, 48,2% семей в России могут обеспечить себя одеждой и едой, но при этом на вещи длительного пользования вроде смартфона или холодильника им средств уже недостает. Это следует из отчета по оценке финансового положения домохозяйств на четвертый квартал 2018 года.

В исследовании видно, что эта ситуация немного улучшилась за год с 2017. Тогда в аналогичный промежуток времени о невозможности крупных покупок для себя заявили 49,8%. Для исследования брались 48 тысяч домохозяйств. Наименее обеспеченными оказались молодые семьи — таковых по итогам исследования набралось 59,2%, а также семьи, состоящие из неработающих пенсионеров — их 57,9%.

Многие семьи могут позволить себе исключительно потребительский минимум и выживают от зарплаты до зарплаты, сообщил РБК научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. Занятые выживанием и обреченные на постоянную экономию люди не могут вложиться в свое образование, отдых или здоровье. Для них становятся настоящими сложностями простые бытовые проблемы вроде поломки телевизора или даже небольшая задержка зарплаты.

Около 15% российских семей признались, что денег им хватает только на еду, а другие необходимые расходы, вроде оплаты счетов ЖКУ, даются с большим трудом. Наибольшее число таких людей среди многодетных семей — 28,3% и пенсионеров — 30,4%. В конце 2017 года таких проблемных семей было больше — 18%.

Для того чтобы поддержать привычный уровень жизни, российские семьи начинают брать все больше кредитов. Эксперты отмечают, что стремление населения тратить деньги, не оставляя сбережений, и постоянно брать кредиты говорит о нездоровой экономической ситуации. В 2018 году объем денег, направленных на сбережение стал минимальным за последние 20 лет. При этом долги россиян перед банками выросли на 22,4%.