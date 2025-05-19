Почти 40% российских инвесторов получают аналитику из соцсетей

39% опрошенных российских инвесторов получают информацию о фондовом рынке и инвестиционные идеи в социальных сетях. Они не реже раза в неделю просматривают Telegram- и YouTube-каналы, группы в соцсетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное в рамках проекта «Мониторинг цифровой трансформации экономики и общества». В опросе участвовали 312 инвесторов.

В России инвесторы чаще смотрят Telegram-каналы, на Западе — Reddit. Каждый четвертый опрошенный отечественный инвестор получает данные об инвестициях через обсуждение новостей со своим окружением, 25% черпают информацию из мобильных приложений брокеров. 16% респондентов используют платформы для технического анализа, 14% — нейросети, 5% — роботов-советников.

18−21% инвесторов просматривают сайты деловых изданий, брокеров и профильных компаний. 23% интервьюируемых несколько раз в неделю проводят самостоятельные расчеты.

По словам экспертов, количество людей, использующих соцсети для получения информации об инвестициях, будет расти. На таких платформах аналитику размещают крупные инвесткомпании. Если раньше инвестиционный анализ был прерогативой профессионалов, то теперь любой человек может почитать новости, мнения и аналитику на мобильных устройствах.

При этом аналитики предупредили о рисках. У пользователей может возникнуть стадное чувство или страх упустить выгоду, который многократно усиливается в социальных сетях из-за вирусного распространения информации об «успешных инвестициях».

Тенденция получения инвестиционной аналитики из соцсетей может привести к ужесточению регулирования блогосферы, говорят эксперты.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа запустила инвестиционные фонды под управлением блогеров. В проекте участвуют авторы Telegram-каналов «Вредный инвестор», Investment Diary и «Спроси Василича».