Мосбиржа запускает инвестиционные фонды под управлением блогеров

Московская биржа совместно с управляющей компанией «Альфа-Капитал» запускают новые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ), которыми будут управлять авторы инвестиционных Telegram-каналов. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Идея создания таких фондов заключается в том, чтобы продемонстрировать широкому кругу инвесторов, что фондовый рынок — это не азартная игра, а возможность для разумных инвестиций в бизнес. В рамках проекта авторы каналов «Вредный инвестор» (Назар Щетинин), Investment Diary (Иван Крейнин) и «Спроси Василича» (Константин Кудрицкий) смогут не только управлять средствами частных инвесторов, но и зарабатывать на комиссиях от управляющей компании.

Новые инвестиционные продукты предназначены для неквалифицированных инвесторов, они будут доступны на маркетплейсе «Финуслуги». Минимальная сумма инвестиций в авторский фонд составит 100 руб. Инвесторы смогут вкладываться в фонды, ориентированные на акции и облигации, а также получать актуальную информацию и рекомендации от блогеров-управляющих через новости, вебинары и публикации на платформе.

В Мосбирже отметили, что контроль за проведением сделок будет осуществляться в полном соответствии с нормативными требованиями. Правила доверительного управления фондами зарегистрированы Банком России.

Как пишет РБК, несмотря на инновационность идеи, управляющие фондами блогеры обязаны соответствовать строгим требованиям по квалификации, опыту и репутации на рынке. Они будут использовать свои собственные средства наряду с деньгами частных инвесторов, что, по их мнению, повысит доверие и заинтересованность клиентов.

Некоторые эксперты, опрошенные изданием, настроены скептически, отмечая, что высокая концентрация активов в нескольких эмитентах может привести к рискам, а эмоциональное влияние аудитории на блогеров может повлиять на решения по инвестициям. Однако привлечение опытных и авторитетных блогеров к управлению средствами может стать важным шагом к популяризации коллективных инвестиций в России.

В 2021 году «Альфа-Банк» представил инвестиционный фонд для блогеров — «Эльфы-единороги». Его придумали эксперты бренда совместно с продюсером российских инфлюенсеров и основателем агентства WildJam Ярославом Андреевым.