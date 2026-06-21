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21.06.2026 в 18:10

Почти 20% пользователей Viu смотрят микродрамы

Платформа представила стратегию, объединяющую короткие форматы, рекламные интеграции и совместное производство с KOCCA

На конференции APOS 2026 на Бали глава стримингового сервиса Viu рассказала, что почти 20% пользователей платформы, ранее смотревших только полноформатный контент, теперь также потребляют микродрамы. По ее словам, развитие короткого формата — не отход от премиального контента, а расширение существующего предложения под разные модели просмотра.

Viu также привлекает рекламодателей к короткоформатным проектам, отмечая, что формат удобен брендам за счет быстрого производственного цикла. В качестве примера приведен сериал "Abracadabra" — приключенческое шоу о путешествии по Индонезии, снятое в партнерстве с Samsung, с корейским актером Чи Чхан Уком в главной роли.

Платформа продлила сотрудничество с Корейским агентством креативного контента (KOCCA): в его рамках уже вышли реалити "Rak Rak" и кулинарное шоу "Bite Me Sweet", а на ноябрь запланирована драма "One of a Kind Romance".

Напомним, что одной из первых российских компаний, вышедших на рынок микродрам, стала чебоксарская студия «Кинолента»

стриминговые сервисы корейские сериалы микродрамы Viu
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