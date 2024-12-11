Почему промокоды работают и насколько они эффективны для бизнеса

Промокоды превращают обычную скидку в мощный маркетинговый инструмент, эффективно работающий как с лояльностью клиентов, так и с мотивацией сотрудников. Подробнее о его использовании и преимуществах Sostav рассказала СРО «Яндекс Go для бизнеса» Екатерины Никитиной.

Удержать, привлечь и создать УТП

Рассмотрим три самых распространенных задачи, для которых применяются промокоды. Первая — удержание клиентов, когда продавец товаров или услуг предлагает код на скидку при выполнении конкретных условий.

Часто промокоды используют банки. Одни работают на рост лояльности разных сегментов клиентов с помощью партнерских предложений (небольшие, но приятные скидки на популярные сервисы). Другие дают промокоды премиум-клиентам, которые стабильно поддерживают определенный баланс в течение длительного времени. Аудитория вероятно оценит такой шаг и впредь будет отдавать предпочтение конкретной финансовой организации.

То же, к примеру, с автосалонами. Клиент привозит автомобиль, чтобы поставить на ТО, а там ему предлагают промокод на такси — поезжай домой с комфортом, ни о чем не беспокойся. Или возвращайся назад за своим транспортом на такси. Или получи промокод на покупку автоаксессуаров на маркетплейсе. Такое приятное дополнение к товару или услуге усиливает оффер поставщика услуг. Скорее всего, в следующий раз автолюбитель вернется к нему, а не поедет в автосервис.

Вторая задача — привлечение новой аудитории. Так, известная сеть гипермаркетов предлагает промокоды на поездки в такси при оформлении карты лояльности и каждой последующей покупки. Это стимулирует как первое посещение магазина, так и дальнейшие покупки, решая при этом проблему доставки тяжелых покупок домой. В итоге, такая стратегия способствует росту клиентской базы.

Третья задача — создание уникального торгового предложения. Промокоды — это маркетинговый инструмент не только для крупного бизнеса. Можно предложить их клиенту при покупке: это выгодно выделит МСП на фоне конкурентов, поможет найти свое УТП. Например, салон красоты может предложить после процедуры в качестве комплимента промокод на заказ уходовой косметики на маркетплейсе. Если брать альтернативные маркетинговые инструменты в виде прямой рекламы, они стоят дороже.

Инструмент привлечения и удержания кадров

Согласно исследованию Superjob, на начало 2024 года около 86% компаний вынуждены работать в условиях дефицита кадров, независимо от отрасли и численности персонала. Так почему бы не стать работодателем мечты? Для решения этой задачи промокоды тоже хороши.

Во-первых, промокоды помогут поддержать новичков и снизить отток ценных сотрудников. Например, на старте только что оформленный в штат специалист получает сразу промо-пакет, который покрывает, например, несколько занятий английским, рабочие поездки на такси, заказ еды или оплату парковки. Это улучшает показатели компании за счет роста лояльности к компании.

Во-вторых, промокоды можно предложить работникам в качестве бонусов, которые будут отвечать их личным потребностям. Это могут быть образовательные курсы, занятия спортом, заказ профессиональной литературы или оплата бензина.

В-третьих, промокоды — это удобная и современная альтернатива традиционным корпоративным подаркам. Вместо стандартных наборов (ежедневники, ручки, кружки), промокоды на популярные сервисы (такси, доставка еды) становятся всё более востребованными. В отличие от подарочных сертификатов в конкретные магазины, промокоды на универсальные сервисы практически всегда найдут применение у сотрудников.

Подумайте о том, чтобы сделать у себя в компании витрину льгот, где сотрудники смогут выбирать наиболее ценные для них бонусы. Промокоды можно интегрировать в эту систему и со временем оценить, насколько часто их применяют и на что тратят. Такая аналитика позволит лучше понять потребности ваших работников.

На что обратить внимание при работе с промокодами

Решив использовать промокоды, определитесь, для чего они нужны, какие задачи они должны решить. Лучше всего такой инструмент работает для удержания клиентов или усиления текущих предложений, а с лидогенерацией с помощью одних только промокодов не получится справиться.

Промокоды можно использовать независимо от того, кто ваша целевая аудитория. Если это точечные VIP-клиенты, можно воспользоваться индивидуальными предложениями. Если промокоды рассчитаны на широкую аудиторию и масштабную рекламную кампанию, подойдет массовый вариант рассылки с единым кодовым знаком.

Если используются промокоды, предоставляющие услуги других компаний, важно тщательно выбрать надежных и подходящих партнёров.

Дальше — самое пугающее: автоматизация процесса генерации кодов. Многим кажется, что это сложно. Но на самом деле современные системы позволяют интегрировать покупку и выдачу промокодов на ваш сайт через API. Это экономит время и снижает затраты.

Доходчиво, простым и понятным языком расскажите аудитории, как пользоваться кодами. Подробно опишите механику, условия и сроки действия: не забывайте, что промокод — это публичная оферта. Мне рассказали историю, как один пассажир собрал пачку чеков из супермаркета с кодами, вызвал такси и попытался так оплатить поездку. Он их даже специально сшил, чтобы не разлетелись. Шутки шутками, но используйте разные информационные носители, чтобы показать, где, когда и на что использовать эти привлекательные буквы и цифры. Ведь, в конечном счете, мы как бизнес тратим на них деньги и хотим получить позитивный эффект.

Что ждет промокоды в будущем

Определенно будущее промокодов тесно связано с внедрением современных технологий, таких как автоматизация и искусственный интеллект. Использование API-интеграций уже позволяет компаниям мгновенно создавать и внедрять промокоды в свои системы, что существенно снижает временные затраты и делает их использование более удобным для клиентов. Еще один ключевой тренд — персонализация. Благодаря анализу данных и машинному обучению компании смогут предлагать промокоды, адаптированные под предпочтения клиентов, их покупки и поведение. Это не только повысит лояльность пользователей, но и позволит отслеживать ожидания целевой аудитории.

Сейчас с развитием искусственного интеллекта появляется возможность автоматизировать выдачу предложений, включая использование чат-ботов, что значительно упростит взаимодействие клиентов с брендами. Такие технологии, как виртуальная и дополненная реальность, создадут новые формы вовлечения пользователей, например, через интерактивные магазины или игровые приложения. Это сделает процесс покупок более интересным.

Но развитие промокодов не обходится без вызовов. Компании столкнутся с необходимостью усиления конкуренции за внимание клиентов, инвестирования в аналитику и адаптацию к изменениям запросов аудитории. Особое внимание будет уделяться защите данных и прозрачности условий использования. Все эти аспекты подтверждают, что промокоды продолжат оставаться важным инструментом в маркетинге, развиваясь вместе с технологическими трендами и меняющимися ожиданиями пользователей.

Будущее промокодов — за их грамотной интеграцией в экосистему маркетинга, где они становятся не просто инструментом удержания покупателей, а элементом увлекательного клиентского опыта, укрепляющего лояльность и стимулирующего органический и регулярный рост продаж. Не просто скидка, а опыт — вот ключ к успешному использованию промокодов в современном маркетинге.