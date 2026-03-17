17.03.2026 в 18:03

Питер Тиль отменяет «Клятву дарения»

Об этом миллиардер сообщил в интервью The New York Times

Миллиардер и основатель сервиса PayPal Питер Тиль выступил против инициативы «Клятва дарения», добиваясь того, чтобы ее подписанты отказались от взятых на себя обязательств. В интервью газете The New York Times он отметил, что инициатива, предполагающая добровольное пожертвование более 50% состояния крупными миллионерами и миллиардерами, утратила былую привлекательность. По его оценке, в первые годы к кампании присоединилось необычайно много участников, однако со временем энергия движения иссякла, а для многих состоятельных людей участие в ней перестало восприниматься как нечто по‑настоящему значимое.

Благотворительный проект «Клятва дарения» (Giving Pledge) был запущен летом 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом.

