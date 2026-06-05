Греф призвал перестать относиться к бизнесу как к «живопыркам»

Глава «Сбера» Герман Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» в экономике и призвал перестать относиться к предпринимателям как к «живопыркам, зарабатывающим бабки». Банкир принял участие в деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На деловом завтраке глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал представителей небольшого бизнеса «живопырками, зарабатывающими бабки». Греф назвал такое восприятие бизнеса несправедливым и заявил, что этот подход надо менять. Глава «Сбера» отметил, что «живопырки» — это основа экономики, создающая ее добавленную стоимость. Слова Грефа приводят «Ведомости».

«Всадниками апокалипсиса» в экономике Греф назвал высокую ключевую ставку, высокую налоговую нагрузку, крепкий рубль и проблемы, которые связаны с административными барьерами. Это «создает очень сложную ситуацию при падающем спросе для экономического развития», отметил банкир. При разговоре об охлаждении экономики Греф подчеркнул необходимость принимать во внимание инвестиционную активность и темпы роста ВВП, сообщает РИА Новости.

Также Греф коснулся вопроса ключевой ставки. Банкир назвал «ключ» в размере 10−12% «психологической чертой» для бизнеса, чтобы начать привлекать инвестиции.

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал, что стоимость создания дипфейка составляет не более 50 руб. При этом средний чек украденных денег при применении технологии дипфейка достигает 16 млн руб., пишет ТАСС.