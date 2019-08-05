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05.08.2019 в 13:30

Переплетение любви, силы и красоты: Кристен Стюарт и Эмма Уотсон стали Джульеттами в календаре Pirelli 2020

Паоло Роверси в поисках главной героини шекспировской трагедии

В мае 2019 года в Париже и Вероне прошли съемки легендарного календаря Pirelli, автором которого стал итальянский фотограф Паоло Роверси. Съемки календаря, который выйдет под названием «В поисках Джульетты», длились около недели.

Источником вдохновения на этот раз стала Джульетта — главная героиня шекспировской драмы «о любви, силе, молодости и красоте». Эти понятия в том числе легли в основу образов, воплощенных моделями.

В кастинге на съемки в календаре приняли участие актрисы и певицы разных культур и стран. Каждая модель по-своему интерпретировала образ Джульетты через эмоции, художественную форму, свою личность и характер.

Паоло Роверси выбрал 9 интерпретаций. Главными героинями «В поисках Джульетты» стали американские актрисы Кристен Стюарт, Индия Мур и Яра Шахиди; британские актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой и Миа Гот; певица из Китая Крис Ли, испанская певица Розалия и франко-итальянская художница Стелла Роверси.

Паоло Роверси:

Я все еще ищу свою Джульетту, и я буду искать ее всю свою жизнь. Потому что Джульетта — это мечта.

Календарь Pirelli, называемый в англоязычном мире The Cal, впервые был издан в 1964 году. Издание 2020 года является сорок седьмым по счету.

Екатерина Назаренкова
Pirelli
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