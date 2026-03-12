12.03.2026 в 09:43

Песков назвал условия для работы Telegram без блокировки

Мессенджер должен находиться «на гибком контакте с властями»

Telegram должен соблюдать требования российского законодательства и поддерживать контакт с властями, чтобы избежать блокировки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он, отвечая на вопрос агентства о дальнейшей работе мессенджера.

В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля в ведомстве не подтвердили и не опровергли. Одной из причин ограничений стали так называемые сервисы «пробива», через которые распространяются личные данные россиян.

