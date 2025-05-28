«Первый региональный фестиваль рекламы» объявляет состав жюри четвертого сезона

Более 30 ведущих экспертов со всей России выберут самые яркие региональные кейсы рекламного рынка. Впервые внедрены два уровня участия: «Новички» — для начинающих агентств и «Профи» — для опытных игроков рынка, что сделает конкурс более объективным и даст равные шансы всем участникам.

В жюри четвертого сезона — признанные лидеры индустрии — эксперты федерального и регионального рынка рекламных коммуникаций, которые определят лучшие креативные кейсы за 2024−2025 годы.

«1Й» — это простой и доступный фестиваль для старта, который поможет региональным рекламным агентствам, брендам, СМИ и даже фрилансерам заявить о себе на всю страну. Участие в фестивале станет отличным трамплином для выхода на федеральные конкурсы и премии. Золотые победители уровня «Новичок» смогут бесплатно подать свой кейс на Московский Международный фестиваль рекламы Red Apple.

Дмитрий Пинт, креативный директор Soda и D Innovate group: Несмотря на приставку «Региональный» внимание к победителям и действительно крепким работам будет со всей России. Так что «1Й» — отличная площадка, чтобы заявить о себе, прокачать узнаваемость агентства, своих работ и своего имени.

География экспертного состава включает в себя 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Уфа, Тюмень, Сочи, Барнаул и Краснодар. Для справедливого судейства жюри распределится по трем блокам, соответствующим ключевым номинациям фестиваля.

Председателями станут:

Василий Рубан, CEO «Штольцман и Кац», Екатеринбург — председатель блока CREATIVE;

Константин Симонов, диджитал-креативный директор «СберМаркетинг», Москва — председатель блока DIGITAL;

Дмитрий Куликов, креативный директор Ruport, Краснодар — председатель блока ACTIVATIONS.

Важным нововведением этого года стало внедрение двух уровней участия:

«Новички» — для тех, кто делает первые шаги в индустрии;

«Профи» — для опытных команд, готовых к серьезной конкуренции.

Теперь участники соревнуются в равных условиях, что делает оценку работ более объективной и справедливой, сохраняя главную цель фестиваля — раскрытие локальной самобытности.

Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля до 8 августа 2025 года. Церемония награждения победителей состоится 19 сентября в рамках второго дня НРФ Регионы в МВЦ Екатеринбург Экспо — МТС Live Hall.