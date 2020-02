Первый коллаб жевательный резинки и фэшн-бренда: Dirol x Sorry I’m not

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор агентства Saatchi&Saatchi:

Dirol хочет иметь больший value, чем просто способ освежить полость рта. Наша цель: to make gum cool again. То есть вновь сделать так, чтобы жвачка добавляла что-то твоему образу. И коллаборация с актуальным фешн-брендом — хороший шаг к цели. Sorry, I'm not создали очень интересный мерч для игры, который действительно хочется носить.