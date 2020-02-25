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25.02.2020 в 14:15

Первый коллаб жевательный резинки и фэшн-бренда: Dirol x Sorry I’m not

Бренды разработали игру, в которой пользователи прокачивают хайп-шкалу вечеринок и зарабатывают патикоины

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Бренд Dirol и агентства Saatchi & Saatchi Russia и Digitas Moscow, входящие в Publicis Groupe Russia, а также e:mg начали сотрудничать с популярным среди поколения Z брендом одежды Sorry, I’m not. Коллаборация начинается внутри онлайн-игры Dirol Party Runner и выходит в офлайн.

Dirol Party Runner — игра на платформе VK Mini Apps, в которой нужно создавать бесконечные вечеринки, не прерывающиеся на афтепати. Пользователям предлагают прокачивать хайп-шкалу вечеринок благодаря бустерам, героям и чекам с Dirol, зарабатывать патикоины и обменивать их на различные призы — а теперь и на лимитированную коллекцию мерча от Dirol x Sorry, I’m not. Это худи и футболки с изображением различных персонажей игры и поясные сумки с главным героем — Dirol Jack.

Внутри самой игры появились новые персонажи, переодетые в модели последней коллекции бренда.

Sorry, I’m not — это бренд одежды, дизайнеры которого противопоставляют мужскую и женскую сексуальность, спорт и шик и делают уличную моду «вечерней».

Диана Мамулян, менеджер бренда Dirol:

В эпоху огромного коммуникационного клаттера наша задача выделиться, дать потребителям что-то необычное, ценное. Наша аудитория — поколение Z — хочет быть в тренде и любит уникальные вещи, поэтому мы решили вместо стандартных призов в промо кампании сделать эксклюзивную линейку одежды в коллаборации с известным брендом. Sorry I’m not взяли персонажей из игры Dirol и сделали с ними мерч в своем фирменном стиле, и мы видим реальный интерес со стороны участников к этим призам.

Юрий Полонский, исполнительный креативный директор агентства Saatchi&Saatchi:

Dirol хочет иметь больший value, чем просто способ освежить полость рта. Наша цель: to make gum cool again. То есть вновь сделать так, чтобы жвачка добавляла что-то твоему образу. И коллаборация с актуальным фешн-брендом — хороший шаг к цели. Sorry, I'm not создали очень интересный мерч для игры, который действительно хочется носить.

Владимир Маклаков, Digital Experience Director Digitas:

Этим проектом мы продолжаем эксперименты с необычным пользовательским опытом. Коллаборация двух любимых брендов? Отлично! На персонажах онлайн-игры? Почему нет! Внутри самой популярной соцсети? Ещё лучше! Работая с молодежной аудиторией, не нужно стремиться к упрощению, главное — новые и смелые решения.

SORRY, I’M NOT:

Бренд Dirol запустил игру и обратился к нам с предложением создать крутой мерч в качестве приза для участников игры. Мы немного поиграли над визуализацией персонажей, сохранили их узнаваемость и добавили наш фирменный стиль SORRY, I’M NOT — как правило, представители поколения Z его с радостью воспринимают. Также в игре можно увидеть несколько персонажей в одежде бренда.

Состав творческой группы:

Mondelez Rus:

Диана Мамулян — бренд менеджер Dirol
Мария Комбарова — маркетинг менеджер категории Жевательной Резинки и Леденцов
Дарья Рыжикова — стажер на бренде Dirol
Илона Шеренас — директор категории Жевательной Резинки и Леденцов в Восточной Европе

Saatchi & Saatchi Russia :

Юрий Полонский — исполнительный креативный директор
Валентина Гарунова — копирайтер
Роман Сердюков — копирайтер
Евгения Макарова — арт директор
Наталья Сысоева — директор отдела по работе с клиентами
Александра Кочева — менеджер по работе с клиентами
Алексей Васильев — продюсер

Digitas Moscow:

Владимир Маклаков — Digital Experience Director
Любовь Рустамова — Digital Strategic Planner
Роман Казаков — Digital Group Head
Илья Иляскин — Digital Art Director
Дмитрий Гурко — Digital Project Manager
Наталья Селиванова — Digital Copywriter

Saatchi & Saatchi Russia Dirol Publicis Groupe Russia EMG Sorry, I’m not Dirol Party Runner
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