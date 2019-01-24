«Первый канал» оказался лидером по рейтингам Big TV

«Первый канал» по итогам декабря стал лидером в аудитории Big TV, учитывающей потребление телеконтента в интернете. «Первый канал» смотрели в телеэфире в среднем 827 тысяч человек в минуту, а в интернете — 14 тысяч человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope.

Таким образом, онлайн-просмотры добавили «Первому» 1,7% аудитории. Телеканал начал продавать рекламу по рейтингам Big TV в декабре.

Традиционная грань между ТВ и диджиталом стерлась до невидимости. Телеиндустрия производит, хранит, монтирует и вещает в цифре. Для новых каналов дистрибуции — ОТТ-сервисов, онлайн-кинотеатров — за редчайшим исключением продукт классических ТВ-компаний является приоритетным. Отсюда общеиндустриальное движение в сторону создания рекламного продукта из комбинации эфира и цифровой дистрибуции. Результаты BigTV за декабрь оказались даже выше, чем мы ожидали, это при том, что пока учитывается только десктопное смотрение, а это не очень большая часть нашей интернет-аудитории. Конечно, мы с нетерпением ждем, когда в измерения будут включены мобильные устройства и Smart TV, сообщили в пресс-службе «Первого».

Первый заместитель гендиректора Национального рекламного альянса (НРА) Сергей Коптев уточняет, что «Первый» стал лидером по объему аудитории на десктопе. НРА продает по Big TV рекламу — предполагается, что так каналы могут больше заработать на интернет-просмотрах своего контента. Тем не менее крупные вещатели «Россия 1» (ВГТРК) и НТВ («Газпром-медиа») пока не начали такие продажи и не раскрывают аудиторию Big TV. Источник в одном из телехолдингов отмечает, что для «Первого», чья доля аудитории снижается не первый год, Big TV может быть способом удержать рекламные бюджеты.

До декабря только семь развлекательных каналов «Газпром-медиа» продавали рекламу по Big TV, что добавляло им 1,4% рекламного инвентаря в аудитории старше 18 лет. Publicis Groupe оценивало общерыночную долю Big TV в 0,2%. Крупнейшими рекламодателями на десктопах являются Pepsi Co, «Билайн» и Procter&Gamble.

Лидировал по интернет-зрителям ТНТ: в декабре его средняя аудитория на ТВ составляла 513,8 тыс. человек, в интернете — 12,6 тыс., или 2,5% зрителей. Одновременно с «Первым» к Big TV подключился канал «Россия 24». У него относительный показатель прироста интернет-аудитории в разы больше других — 6,1%: при средней ТВ-аудитории 131,8 тыс. в интернете канал смотрели 8,1 тыс. человек.

Телеканалы «СТС Медиа» и владеющей им «Национальной медиагруппы» (НМГ) пока не выказывали интереса к продаже по Big TV. Продажи через собственный сейлз-хаус пока более эффективны, в частности, для СТС, говорит представитель НМГ Алексей Уразов. «Мы не исключаем запуск Big TV на других каналах холдинга, также будем анализировать ситуацию после запуска измерений на мобильных устройствах», — сообщил он.

Рынок видеорекламы растет опережающими темпами в последние годы (около +20%), но все еще занимает не более 2% от всего рекламного рынка, тогда как ТВ — 40%. Эксперты прогнозируют, что в 2019 году перераспределение рекламных бюджетов из телевидения в онлайн-видео ускорится.