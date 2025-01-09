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09.01.2025 в 06:10

«Первому каналу» простили долг за трансляцию ЧМ по хоккею и фигурному катанию

Арбитражный суд отказался взыскивать с телеканала 378 млн руб.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Букет.онлайн» в требованиях взыскать с «Первого канала» долг за права на показ чемпионатов мира по хоккею и фигурному катанию. Задолженность вещателя составляла 378,3 млн руб., сообщают «Ведомости».

Задолженность сформировалась после приобретения телеканалом прав на показ чемпионатов мира по хоккею (за 2018, 2019 и 2021 годы), а также чемпионатов мира и Гран-при по фигурному катанию (за сезоны с 2019 по 2022 год).

В 2018−2021 годах телеканал купил лицензионные права на трансляцию у кипрской Orange Sport Ltd. Позднее по договору уступки компания передала права требования задолженности по указанным соглашениям ООО «ВГ консалтинг», которое позднее передало их ООО «Букет.онлайн».

Суд признал эти сделки ничтожными, поскольку в их действиях содержался умысел, «направленный против публичных интересов». Суд постановил, что переуступки прав требований о взыскании задолженности с вещателя в этом случае совершены с целью обхода указа президента, согласно которому, выплаты правообладателям из недружественных стран должны осуществляться на спецсчета.

Юристы, опрошенные изданием, полагают, что решение суда соответствует последним правоприменительным трендам. Они считаю, что шансы у истца в апелляции невысокие.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России на три года. Эксперты оценивают сделку в $15 млн.

Первый канал
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