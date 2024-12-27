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18+
27.12.2024 в 05:40

«Матч ТВ» снова купил права на эксклюзивный показ UFC

«Газпром-Медиа Холдинг» заключил трехлетний контракт с американской спортивной организацией

«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России на три года. Первые бои в рамках новой сделки уже стоят в сетке вещания телеканала на январь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Канал получил права на эксклюзивной основе для показа боев на телевидении и в цифровой среде. На 19 января запланирована прямая трансляций боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Трансляции боев UFC — одни из наиболее востребованных на «Матч ТВ». Средняя доля аудитории вещателя от всех телезрителей, по данным Mediascope, составила 1,4%. Самую рейтинговую трансляцию UFС за 2024 год — турнир, в котором боролись Илия Топурия и Макс Холлоуэй, — смотрели 1,1 млн россиян.

Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в $15 млн — это в 1,5 раза больше, чем заплатил канал в 2021 году. Тогда «Газпром-Медиа», владеющая телеканалом, выиграла тендер на показ UFC, предложив $10 млн.

Матч-ТВ UFC
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