Перепродажа билетов на мероприятия выросла до 60%

За девять месяцев перепродажа билетов год к году по разным оценкам выросла до 60%. Сегмент начал восстанавливаться, а основной доход приносят выступления артистов, стендапы и театральные постановки, сообщает «Коммерсант».

По оценке организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, за указанный период перепродажа билетов выросла на 7−8%. По данным билетного сервиса Portalbilet.ru, речь может идти о росте на 15−20%. Однако гендиректор платформы Eticket4 Даниил Кручинин утверждает, что рост сегмента достигает 50−60%, «поскольку в прошлом году он сильно просел».

По данным сервисов, рынок начал восстанавливаться от провала 2022 года, когда в России массово отменялись концерты иностранных и отечественных музыкантов. Однако пока ещё рынок находится в условиях ограниченного предложения. В связи с этим спрос на популярные мероприятия велик, чем пользуются как официальные брокеры, так и спекулянты, отмечают участники рынка.

В отрасли сохраняется серьезная проблема частных спекулянтов, которые перепродают билеты на маркетплейсах по завышенным ценам. В «Авито» заявили, что разрешают перепродажу только тех билетов, которые можно свободно купить без нарушения законодательства и правил организаторов, на других площадках отказались комментировать данную тенденцию.

Ранее сообщалось, что по итогам года участники индустрии зрелищных мероприятий заработают 36,5 млрд рублей, что выше, чем в прошлом году, но на треть ниже 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд рублей.