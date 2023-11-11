Доходы индустрии зрелищных мероприятий просели на треть

По итогам 2023 года доходы организаторов шоу, концертов и других развлекательных мероприятий окажутся на 38% ниже уровня допандемийного 2019 года, подсчитало агентство InterMedia, пишет РБК.

По предварительным подсчетам, участники индустрии зрелищных мероприятий заработают 36,5 млрд рублей, что выше, чем в прошлом году, но на треть ниже 2019 года, по итогам которого организаторы концертов, шоу и других зрелищных мероприятий заработали 58,8 млрд рублей.

Общий оборот всех зрелищных мероприятий по итогам 2023 года, как прогнозирует InterMedia, составит 315,5 млрд рублей. Из этой суммы 155,5 млрд рублей придется на доходы от коммерческой деятельности, еще 160 млрд рублей — ассигнования из бюджетов всех уровней. В допандемийном 2019 году этот показатель составлял 323,3 млрд рублей.

Эксперты агентства отметили, что поменялась структура доходов от организации концертов, спектаклей и других афишных мероприятий. Еще по итогам 2019 года доходы от продажи билетов и другой коммерческой деятельности между бюджетными и небюджетными организациями в этом сегменте распределялись почти поровну: 46 и 54% соответственно. В 2022 году доля бюджетных организаций составила 65%, или 45,5 млрд рублей. По прогнозам экспертов, по итогам 2023 года она останется доминирующей и даже превысит результат 2019-го, достигнув 62 млрд рублей.