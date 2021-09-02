Меньше драмы, больше – продуктов: Ольга Шелест стала героиней рекламы «Vprok.ru Перекрёсток»

Онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекрёсток» запустил новую рекламную кампанию — ролики с участием телеведущей Ольги Шелест и актера Артема Манукяна были разработаны совместно с агентством «ТутковБудков» в поддержку основной миссии сервиса — закупки впрок. Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.

Особенностью элементов промо стала его театральная подача — например, первый ролик кампании был снят в жанре комичной драмы, которая разыгрывается вокруг пустого холодильника и непогоды за окном. Главными героями креативной рамки стали муж, который драматизирует любые бытовые проблемы и буквально устраивает из этого целое представление, и жена, у которой на все трудности найдется простое и рациональное решение — впрок.

Кирилл Митрофанов, креатор «ТутковБудков»: На самом деле, это большая редкость — придумывать идею, когда есть четкое сообщение. А тут и само название открывает простор для творчества. Впрок! Можно делать рекламу впрок, можно играть со смыслами — впрок как закупка надолго и впрок как бренд. Или можно взять жизненную ситуацию и превратить ее практически в театр абсурда.

Цель кампании — подчеркнуть основную миссию онлайн-гипермаркета, закупку впрок, а также рассказать о широком ассортименте, который уже сегодня составляет более 65 тыс. SKU, и бесплатной доставке до порога при любой погоде.

Дарья Пашинская, бренд-менеджер онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток»: Мы очень рады, что Ольга Шелест приняла участие в проекте. У нее классный и очень живой образ, нам близка ее эстетика и юмор. Наша целевая аудитория хорошо ее знает, при этом Ольга пока что не снималась в рекламе аналогичных сервисов. Идеальный вариант.

Иван Калюжный, руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток»: Перед нами стояла задача дифференцировать свой сервис, отстроиться от конкурентов, популяризировав привычку заказывать продукты и товары для дома впрок. По сути, это уже существующая традиция закупок на выходных на всю неделю — так же выгодно, только без поездки в гипермаркет и в любой день.

Театрализованные ролики с участием популярной телеведущей станут частью масштабной 360-кампании.

Состав творческой группы:

«Vprok.ru Перекрёсток» (клиент):

Руководитель по бренду и маркетинговым коммуникациям — Иван Калюжный

Директор по операционному маркетингу — Денис Марфутин

Бренд-менеджер — Дарья Пашинская

Менеджер по медиапланированию — Ольга Кочетова

«ТутковБудков» (агентство):

Креативные директора — Дмитрий Тютьков, Олег Баринбойм

Креатор — Кирилл Митрофанов

Арт-директора — Николай Иванов, Иван Камышев

Дизайнеры — Анна Баталова, Алина Баева

Аккаунт-директор — Сергей Поляков

Старший аккаунт-менеджер — Константин Новочадов

Аккаунт-менеджер — Кирилл Мещеряков

Стратегический директор — Дарья Батамирова

Стратег — Кирилл Самарай

Hype Production (продакшн):

Режиссер — Роман Жирных

Оператор — Константин Силаков

Генеральный продюсер — Илья Джинчарадзе

Продюсер — Луиза Левитина

Ассистент продюсера — Андрей Ершов

Второй режиссер — Евгения Гладченко

Директор — Игорь Капустин

Художник-постановщик — Полина Кудина

Ассистент по реквизиту — Николай Буянкин

Художник по костюмам — Анна Кудевич

Кастинг-директор — Наталья Бурлуцкая

Режиссер монтажа — Олег Корнеев

Музыка — 433 Sound Agency

Фотограф — Иван Березкин