«Перекресток» ищет создателей креативных концепций

Торговый дом «Перекресток» от X5 Group объявил тендер для выбора поставщиков по созданию креативных концепций и различных дизайнов для брендов доставки Х5 Group. Процедура проводится в электронной форме на площадке В 2В-center. Для участия необходимо подать заявку в форме электронного документа до 28 мая.

В первом раунде сеть оценит портфолио агентств. У претендентов должен иметься опыт в создании дизайнов, в том числе мобильных приложений, POSM, digital, рекламных материалов для рекламных кампаний, охватных медиа и презентаций. Также приветствуется опыт работы в различных каналах коммуникации, умение генерировать изображения в AI и опыт в разработке концепта для e-grocery проектов.

Заключительным станет ценовой этап, следует из документации. С победителем компания заключит контракт на два года.

Ранее сообщалось, что у входящих в Х5 Group сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» появятся онлайн-витрины на Ozon, где можно будет заказать доставку товаров. Среди категорий — продукты питания, готовая еда, собственные торговые марки (СТМ).