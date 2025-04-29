Товары Х5 появятся на Ozon

У входящих в Х5 Group сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» появятся онлайн-витрины на Ozon, где можно будет заказать доставку товаров, сообщают «Ведомости».

Так, на Ozon появится более 10 тыс. позиций, среди которых — продукты питания, готовая еда, собственные торговые марки (СТМ) сетей, средства гигиены, бытовая химия. Доставка начнет работать в Москве и Санкт-Петербурге, а потом масштабируется на все регионы присутствия торговых сетей.

Для Х5 сотрудничество с Ozon — это первый прямой выход на мультиформатный маркетплейс. А вот Ozon с июля прошлого года сотрудничает в таком формате с «Лентой». Рассматривается сотрудничество и с «Ашан».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что ретейлеры будут продожать активнее расширяться на маркетплейсах — это эффективно с точки зрения рекламы. Тем более, компании располагают широким ассортиментом эксклюзивных товаров и СТМ.

Ранее стало известно, что Ozon запланировал расширение банковского бизнеса. «Озон банк» планирует в этом году запустить физические карты, банкоматную сеть и собственный эквайринг.