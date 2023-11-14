Виктор Хориняк попал в «волшебный мир» «Перекрёстка» в новой имиджевой кампании сети

«Перекрёсток» совместно с BBDO представили имиджевую кампанию в честь глобального обновления супермаркетов торговой сети.
Главным героем кампании, который попадает в волшебный мир «Перекрёстка», стал актёр Виктор Хориняк. Всего запланировано три флайта, в каждом из которых раскрыта магия отдельных сервисов и продуктов сети.
Например, в первой истории отдел фруктов и овощей в глазах ребёнка превращается в джунгли с разными диковинками, противень пекаря кажется бесконечным, а рыбный отдел представлен словно настоящая морская гавань с морячком и живой рыбой.
За привлечение и сопровождение селебрити отвечала команда The Marketing Arm. За воплощение креативной идеи отвечала команда продакшен-студии Reason pictures и режиссёр Владимир Беседин.
Рекламные ролики отражают ключевую цель «Перекрёстка» в развитии бизнеса — «обеспечение приятного и увлекательного процесса покупок, полного ярких впечатлений и гастрономических открытий».
«Магию торгового зала» и взяла за основу стратегического направления команда BBDO, а креативная идея раскрыла эту историю глазами клиентов: в каждом живёт маленький ребёнок, который мечтает попасть в волшебную страну. «И именно это впечатление на своих клиентов производят супермаркеты "Перекрёсток"», — отметили в BBDO.
Алиса Скопина и Мария Стрекаловская, креативная команда BBDO:
Этот проект позволил поделиться частичкой нашего волшебства. Приступив к работе, мы первым делом отправились в обновлённый «Перекрёсток» и действительно ощутили магию. Благодаря этим впечатлениям мы сформировали особенное видение и в каждой истории постарались передать зрителям частичку той самой магии «Перекрёстка».
Жукова Валерия, Гончаренко Алена и Селиванова Елена, команда торговой сети «Перекрёсток»:
Основная задача, которая стояла перед нами — сделать такой имиджевый ролик, который за несколько секунд передаст «Магию торгового зала» и подчеркнет все ключевые преимущества наших супермаркетов. В первую очередь клиент пойдет туда, где его хотят впечатлить и удивить, где он получает приятные эмоции, безопасность и заботу, где его настроение улучшается. Поэтому мы стремимся создать действительно уникальный клиентский опыт, который вдохновит людей вернуться к нам.
Состав творческой группы
«Перекрёсток» (клиент)
Руководитель отдела развития клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток»: Гончаренко Алёна
Директор по развитию клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток»: Жукова Валерия
Руководитель управления корпоративных коммуникаций торговой сети «Перекрёсток»: Селиванова Елена
Стратегия и креатив: BBDO (агентство)
Привлечение селебрити: The Marketing Arm (агентство)
Режиссёр: Владимир Беседин
Reason Pictures (продакшен)