Виктор Хориняк попал в «волшебный мир» «Перекрёстка» в новой имиджевой кампании сети

«Перекрёсток» совместно с BBDO представили имиджевую кампанию в честь глобального обновления супермаркетов торговой сети.

Главным героем кампании, который попадает в волшебный мир «Перекрёстка», стал актёр Виктор Хориняк. Всего запланировано три флайта, в каждом из которых раскрыта магия отдельных сервисов и продуктов сети.

Например, в первой истории отдел фруктов и овощей в глазах ребёнка превращается в джунгли с разными диковинками, противень пекаря кажется бесконечным, а рыбный отдел представлен словно настоящая морская гавань с морячком и живой рыбой.

За привлечение и сопровождение селебрити отвечала команда The Marketing Arm. За воплощение креативной идеи отвечала команда продакшен-студии Reason pictures и режиссёр Владимир Беседин.

Рекламные ролики отражают ключевую цель «Перекрёстка» в развитии бизнеса — «обеспечение приятного и увлекательного процесса покупок, полного ярких впечатлений и гастрономических открытий».

«Магию торгового зала» и взяла за основу стратегического направления команда BBDO, а креативная идея раскрыла эту историю глазами клиентов: в каждом живёт маленький ребёнок, который мечтает попасть в волшебную страну. «И именно это впечатление на своих клиентов производят супермаркеты "Перекрёсток"», — отметили в BBDO.

Алиса Скопина и Мария Стрекаловская, креативная команда BBDO: Этот проект позволил поделиться частичкой нашего волшебства. Приступив к работе, мы первым делом отправились в обновлённый «Перекрёсток» и действительно ощутили магию. Благодаря этим впечатлениям мы сформировали особенное видение и в каждой истории постарались передать зрителям частичку той самой магии «Перекрёстка».

Жукова Валерия, Гончаренко Алена и Селиванова Елена, команда торговой сети «Перекрёсток»: Основная задача, которая стояла перед нами — сделать такой имиджевый ролик, который за несколько секунд передаст «Магию торгового зала» и подчеркнет все ключевые преимущества наших супермаркетов. В первую очередь клиент пойдет туда, где его хотят впечатлить и удивить, где он получает приятные эмоции, безопасность и заботу, где его настроение улучшается. Поэтому мы стремимся создать действительно уникальный клиентский опыт, который вдохновит людей вернуться к нам.

Состав творческой группы

«Перекрёсток» (клиент)

Руководитель отдела развития клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток»: Гончаренко Алёна

Директор по развитию клиентского сервиса торговой сети «Перекрёсток»: Жукова Валерия

Руководитель управления корпоративных коммуникаций торговой сети «Перекрёсток»: Селиванова Елена

Стратегия и креатив: BBDO (агентство)

Привлечение селебрити: The Marketing Arm (агентство)

Режиссёр: Владимир Беседин

Reason Pictures (продакшен)