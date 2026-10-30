Переходы из ИИ-сервисов приносят ретейлерам на 83% больше дохода

Посетители, которые приходят в интернет-магазины через ИИ-сервисы, приносят американским ретейлерам на 83% больше дохода за одно посещение, чем пользователи из других каналов. Кроме того, их конверсия на 90% выше. Об этом говорится в исследовании Adobe.

В сентябре 2026 года трафик из ИИ-сервисов на сайты американских ретейлеров вырос на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Adobe фиксирует ежемесячный рост таких переходов с октября 2024 года. Покупатели все чаще используют большие языковые модели для поиска товаров, изучения характеристик и сравнения предложений перед покупкой.

В сентябре конверсия посетителей, пришедших из ИИ-сервисов, оказалась на 90% выше, чем у пользователей из других каналов, включая электронную почту, платную рекламу и социальные сети. Годом ранее ситуация была обратной: в августе 2025 года конверсия такого трафика была на 9% ниже.

Пользователи, перешедшие из ИИ-сервисов, проводили на сайтах ретейлеров на 73% больше времени, просматривали на 25% больше страниц и на 53% чаще добавляли товары в корзину.

Доход с одного посещения таких пользователей оказался на 83% выше, чем у посетителей из других источников. По данным Adobe, это максимальный показатель с начала года.

Ранее сообщалось, что стриминговая реклама показала конверсию в пять раз выше линейной.