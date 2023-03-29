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Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2023 в 11:15

Впервые за 15 лет Pepsi обновила логотип и фирменный стиль

Цель нового дизайна — придать бренду больше энергии

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Впервые за 15 лет Pepsi обновила логотип и фирменный стиль. Дизайнеры объедини глобус Pepsi и название бренда, а также обновили цветовую палитру. Теперь в логотипе преобладают синий «электрик» и черный — так компания добавила в дизайн больше яркости и контраста с целью сделать цветовую палитру более современной и «энергичной». Наличие черного цвета отражает приверженность бренда Pepsi Zero Sugar в будущем. Само слово Pepsi написано жирным шрифтом поверх белой полосы, которую расположили посередине.

Новый товарный знак заимствует свои черты от логотипа второй половины XX века. Он был менее насыщенным, оттенки — приглушенными, а изображение «не излучало той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд», — поясняет директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан. «Мы разработали новую идентичность бренда, чтобы соединить будущие поколения с наследием нашего бренда», — добавляет он.

Новый логотип и фирменный стиль Pepsi появятся этой осенью в США и Канаде. В 2024 году банки с новым дизайном начнут продаваться по всему миру.

Pepsi PepsiCo новый логотип
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