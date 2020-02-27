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27.02.2020 в 15:30

People & Screens усиливает направление мобильного маркетинга

Его возглавила бывшая директор по маркетингу Game Insight

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К команде People & Screens (входит в Dentsu Aegis Network ) присоединилась Ольга Сауленко. Она заняла пост директора по мобильной рекламе, сообщили Sostav в агентстве. В круг ее задач войдет развитие собственных продуктов и сервисов агентства, а также повышение эффективности внутренних процессов.

«Неотъемлемой частью рынка является мобайл. Сейчас мы фокусируемся на расширении продуктового предложения по мобильному маркетингу для наших текущих и будущих клиентов», — рассказала Сауленко.

Сауленко работает в игровой индустрии с 2003 года, занималась PR и маркетингом PC-игр. С 2014 года продолжила карьеру в качестве директора по маркетингу в компаниях-разработчиках мобильных проектов — Crazy Panda (2014−2017) и Game Insight (2017−2019). Ольга принимала участие в запуске и маркетинговом оперировании таких игр, как Gods of Boom (более 50 млн установок), The Tribez, Airport City и других.

Медийное полносервисное агентство People & Screens основанно в 2016 году для работы с онлайн-бизнесом и ритейлом. Специализируется на performance-маркетинге во всех медиа с фокусом на экспертизу в мобильной и ТВ-рекламе.

Dentsu Aegis Network People & Screens
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