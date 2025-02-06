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18+
06.02.2025 в 18:00

Дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще как минимум год

В прокуратуре заявили, что говорить о заключении мирового соглашения пока рано

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Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова дойдет до суда как минимум через год. Говорить о заключении какого-либо мирового соглашения еще рано. Об этом Wired рассказали в прокуратуре Франции.

Издание отмечает, что Дуров «застрял во Франции», а его компания находится «в подвешенном состоянии, ожидая, нужно ли будет менять лидера, который позиционировал себя как незаменимого».

Дурова задержали 24 августа 2024 года во французском аэропорту Ле-Бурже. 29 августа предпринимателю предъявили шесть обвинений, в том числе в отказе от сотрудничества по финансовым и киберпреступлениям, соучастии в хранении материалов порнографического характера. После этого Дурова отпустили из-под стражи: ему запретили покидать Францию и обязали внести залог в €5 млн. Сообщалось, что предприниматель должен появляться в полиции дважды в неделю.

В прокуратуре говорили, что расследование в отношении основателя Telegram связано с отсутствием реакции мессенджера на запросы французских следователей.

Дуров согласился сотрудничать со следствием во Франции. Предприниматель убрал функцию «Люди рядом», ужесточил модерацию обмена контентом в Telegram и раскрыл анонимные данные некоторых пользователей.

Основатель Telegram заявил, что IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил в мессенджере могут быть переданы по требованию властей, если те предъявят обоснованные юридические запросы.

Павел Дуров Telegram Суд
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