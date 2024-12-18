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18.12.2024 в 17:05

Павел Деревянко стал амбассадором «585 Золотой»

Актер снялся в новой рекламной кампании бренда

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Ювелирный бренд «585 Золотой» представил нового амбассадора. Им стал актёр Павел Деревянко, известный по ролям в фильмах и сериалах «Дылды», «Беспринципные в деревне», «Конец Славы» и других.

Павел стал главным героем новой рекламной кампании бренда.

В ролике актёр примерил на себя образ кузнеца, создающего ювелирные украшения. Готовое кольцо прямо из подземелья, где работает главный герой, устремляется на палец покупательницы.

Ранее сеть ювелирных магазинов «585 Золотой» получила новый фирменный стиль в исполнении студии Артемия Лебедева.

585/Золотой Павел Деревянко
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