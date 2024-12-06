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06.12.2024 в 19:00

Pantone 2025: Mocha Mousse — цвет года

Что повлияло на выбор и какие у оттенка области применения

Институт цвета Pantone объявил Mocha Mousse цветом 2025 года. Ведущий дизайнер трейд-маркетингового агентства «АЛИДИ Продвижение» Анна Анашина рассказала Sostav, как этот оттенок коричневого отражает современный тренд на человекоцентричность и стремление к гармонии и комфорту.

Mocha Mousse — цвет, который дарит ощущение спокойствия, стабильности и уюта. Его землистый тон перекликается с природными текстурами, напоминая нам о важности связи с окружающей средой. В условиях растущего напряжения и перегруженности информацией этот оттенок отвечает на потребность людей в эмоциональном отдыхе и балансировании между внешним и внутренним миром.

Человекоцентричность и цветовая палитра

Современный мир уделяет все больше внимания потребностям человека, будь то комфорт в жилой среде, эмоциональная устойчивость или эстетическое удовлетворение. Человекоцентричный подход пронизывает множество сфер — от дизайна интерьеров до цифровых технологий. Mocha Mousse прекрасно соответствует этой тенденции. Его мягкость и нейтральность делают его универсальным и при этом вызывающим чувство безопасности. Этот цвет способствует созданию пространств, где человек чувствует себя спокойно и расслабленно, будь то дом, офис или общественные места.

Применение Mocha Mousse: Интерьеры и мода

Интерьеры

Mocha Mousse хорошо подойдет для оформления жилых и рабочих пространств. Его теплый оттенок создает уютную атмосферу, которая располагает к отдыху и продуктивной работе. Примеры сочетаний:

  • Гостиная: он может использоваться в отделке стен или мягкой мебели, добавляя интерьеру тепло и элегантность.
  • Кухня и столовая: Mocha Mousse сочетается с деревянными и каменными текстурами, создавая современный и комфортный облик.
  • Офис: цвет способствует концентрации и снижению стресса.

Мода

В мире моды Mocha Mousse обещает стать трендом. Его универсальность позволяет использовать цвет как в повседневной, так и в деловой одежде. Основные преимущества:

  • Он подчеркивает натуральную красоту и подходит для любой цветовой палитры.
  • Отлично смотрится в сочетании с аксессуарами теплых золотистых или холодных серебристых оттенков.
  • Подходит для всех сезонов, особенно осенне-зимнего гардероба.

Другие области применения

  • Дизайн упаковки: Mocha Mousse вызывает ассоциации с натуральностью и экологичностью, что делает его идеальным для брендов, ориентированных на устойчивое развитие.
  • Косметика: мягкий коричневый оттенок подходит для тональных кремов, теней для век и помад, создавая естественный и утончённый образ.
  • Автомобили: в автомобильной индустрии этот цвет может стать выбором для премиум-брендов, стремящихся к созданию элегантных и приглушенных образов.
  • Графический дизайн: использование Mocha Mousse в цифровом пространстве подчеркивает внимание к деталям и способствует созданию дружественного интерфейса.

Почему Mocha Mousse стал цветом 2025 года?

Выбор Pantone обусловлен глобальными настроениями и потребностями общества. Mocha Mousse символизирует возвращение к основам, заботу о себе и своем окружении. Это цвет, который помогает создать ощущение стабильности в условиях нестабильного мира. Его универсальность и мягкость позволяют ему органично вписываться в любую сферу жизни, от моды до архитектуры.

В 2025 году Mocha Mousse станет фоном для наших повседневных решений, помогая нам лучше ощущать себя и окружающий мир. Этот оттенок — напоминание о том, что эстетика и функциональность могут идти рука об руку, создавая пространство, в центре которого всегда остается человек.

АЛИДИ Продвижение Pantone 2025
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