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Дизайн сайта - Liqium

18+
18.03.2020 в 16:00

Метаморфозы еды и шахматных фигур: дизайн-студия создала креативную упаковку для Salad & Jam

Минимализм и современная яркая графика

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CreativeByDefinition

Дизайн упаковки для бренда Salad & Jam, созданный румынскими креаторами из студии CreativeByDefinition, основан на метаморфозах — это основной графический метод. Источником вдохновения послужили шахматы из-за своей элегантности и точности.

Дизайнеры придерживались минималистичного подхода — на каждой этикетке изображен только главный ингредиент, но в не совсем обычном виде. В иллюстрации овощи, фрукты и грибы объединены с шахматными фигурами. Так, например, баклажан перевоплощается в коня, груша — в пешку.

CreativeByDefinition
CreativeByDefinition
CreativeByDefinition
CreativeByDefinition

Авторы проекта проводят параллель между изображенными метоморфозами и необходимостью потреблять больше фруктов и овощей.

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