Ozon запустил продажи в Монголии

Ozon начал продажи в Монголии. Жителям страны уже доступны более 90 млн товаров разных категорий — от детских товаров до бытовой техники. На первом этапе доставка будет занимать до 10 дней, а получать заказы покупатели смогут в отделениях Почты Монголии по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выход на монгольский рынок продолжает стратегию Ozon по расширению присутствия в странах ближнего зарубежья. Так, в марте 2026 года, маркетплейс запустил продажи в Туркменистане — покупателям там также стали доступны десятки миллионов товаров с доставкой через национального почтового оператора.

В целом Монголия стала девятой страной за пределами России, где Ozon развивает свою площадку. Компания начала международную экспансию в 2021 году и сейчас также работает в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Узбекистане.

Ранее сообщалось, что селлеры Ozon и Wildberries начали присматриваться к «М.Видео» и «Яндекс Маркету». Продавцы стали диверсифицировать продажи после атак на склады маркетплейсов.