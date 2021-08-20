Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.08.2021 в 07:20

Ozon запустил онлайн-витрину SimpleWine

Однако приобрести алкоголь с доставкой пока нельзя

Ozon запустил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. позиций дистрибутора, которые можно забронировать для самовывоза в винотеках SimpleWine в Москве, пишет «Коммерсант».

В Ozon отметили, что не занимаются дистанционной продажей, а покупка происходит в винотеках партнера. Перед демонстрацией витрины Ozon также запрашивает возраст клиента. Simple платит площадке за услугу размещения ассортимента и функцию бронирования.

По словам представителя Simple, в цифровых проектах виден большой потенциал, поэтому дистрибутор готов пробовать новые форматы, а проект позволит получить новый канал для увеличения аудитории.

Это не первый опыт размещении алкогольных напитков в интернете. Так, «ВинЛаб» работает со «СберМегаМаркетом». Для заказа доступно около 1 тыс. позиций тихих и игристых вин, пива, крепкого алкоголя и др. Wildberries также готовится к запуску продаж алкоголя и рассматривает различные варианты, говорит представитель компании.

Сейчас онлайн-торговля алкоголем с доставкой в России запрещена. В 2019 году Минфин вносил в правительство законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-торговли спиртным, но развития эта инициатива не получила. Сейчас в правительстве обсуждают эксперимент по розничной онлайн-продаже вина из российского винограда, который может начаться с 1 января 2022 года. Кроме того, депутаты предложили снять запреты на рекламу вина российского производства. Это поспособствует развитию российского виноделия.

Ozon онлайн-продажи SimpleWine
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.