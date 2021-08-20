Ozon запустил онлайн-витрину SimpleWine

Ozon запустил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. позиций дистрибутора, которые можно забронировать для самовывоза в винотеках SimpleWine в Москве, пишет «Коммерсант».

В Ozon отметили, что не занимаются дистанционной продажей, а покупка происходит в винотеках партнера. Перед демонстрацией витрины Ozon также запрашивает возраст клиента. Simple платит площадке за услугу размещения ассортимента и функцию бронирования.

По словам представителя Simple, в цифровых проектах виден большой потенциал, поэтому дистрибутор готов пробовать новые форматы, а проект позволит получить новый канал для увеличения аудитории.

Это не первый опыт размещении алкогольных напитков в интернете. Так, «ВинЛаб» работает со «СберМегаМаркетом». Для заказа доступно около 1 тыс. позиций тихих и игристых вин, пива, крепкого алкоголя и др. Wildberries также готовится к запуску продаж алкоголя и рассматривает различные варианты, говорит представитель компании.

Сейчас онлайн-торговля алкоголем с доставкой в России запрещена. В 2019 году Минфин вносил в правительство законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-торговли спиртным, но развития эта инициатива не получила. Сейчас в правительстве обсуждают эксперимент по розничной онлайн-продаже вина из российского винограда, который может начаться с 1 января 2022 года. Кроме того, депутаты предложили снять запреты на рекламу вина российского производства. Это поспособствует развитию российского виноделия.