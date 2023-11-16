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18+
16.11.2023 в 18:34

Выручка Ozon от рекламной платформы в третьем квартале утроилась

Больше 70% предпринимателей на маркетплейсе используют рекламные инструменты Ozon

Ozon представил неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Более 70% предпринимателей на маркетплейсе используют рекламные инструменты компании, в результате чего выручка от рекламной платформы утроилась и составила 19,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, в отчётном периоде вырос в 2,4 раза год к году, до 450,8 млрд руб. Рост связан с быстрым увеличением числа заказов, среднего чека и базы лояльных покупателей.

Продажи продавцов на Ozon возросли почти в 2,6 раза в годовом выражении, а их доля в обороте маркетплейса достигла 83,5% (рост на 5,4 процентных пункта).

Выручка компании увеличилась на 77% год к году, до 109 млрд руб. Этому способствовал рост выручки от оказания услуг. Так, сервисная выручка Ozon превысила 69 млрд руб. за счёт расширения базы продавцов и роста их продаж. Выручка от финансовых услуг достигла 3,6 млрд руб. благодаря расширению базы клиентов Ozon Банка. Выручка от прямых продаж выросла в 1,5 раза, до 39,9 млрд руб.

Количество заказов на маркетплейсе в третьем квартале возросло на 134% год к году, до 251,1 млн. Число активных покупателей увеличилось почти в три раза, до 42,4 млн человек. Частотность заказов выросла на 64%, до 19,2 заказов в год на активного покупателя.

Общая площадь логистической инфраструктуры Ozon увеличилась на 70% и превысила 2 млн кв. м. Пунктов выдачи заказов в годовом выражении стало больше почти в два раза.

В ноябре Ozon добавил опцию вывода товаров продавцов в топ поисковой выдачи маркетплейса. Она покажет карточку товара на одной из первых четырёх позиций.

Ozon квартальная отчётность
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