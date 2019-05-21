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21.05.2019 в 12:05

Ozon: фанаты «Игры престолов» предпочитают блокнотики с символикой книгам

Выручка от их продаж составила 500% по итогам первого квартале 2019 года

Самые популярные товары Ozon, имеющие отношение к саге «Игра престолов» — это блокнотики с символикой домов Вестероса. На первом месте по популярности мерч с изображением Лютоволка — герба Старков. Также весьма популярна коллекционная фигурка Джона Сноу.

На втором месте по количеству продаж — настольные игры по мотивам сериала. Особо популярным стало коллекционное издание «Монополии» от Hasbro и HBO. Прибыль от продажи настолок составила 400%, сообщает РБК.

Оригинальные книги Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени» оказались лишь на третьем месте по популярности, выручка от их продаж — 250%. При этом реализация книг в начале 2019 года выросла в 2,5 раза.

Согласно исследованию ритейлера, 60% поклонников сериала являются мужчинами. Заказы на товары чаще всего поступали с мобильных устройств в дни премьер новых серий.

Ozon Игра престолов
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Ритейл
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