«Игра престолов»: цифры и факты, изменившие мир

Сегодня завершилось главное шоу последних восьми лет! «Игра престолов» бесспорно стала самым успешным и кассовым проектом HBO, а главное — чтобы понять это, совсем не нужно было дожидаться его финала. Что происходило с сериалом все эти годы и что будет теперь с этой историей?

Чудо или закономерность?

Сериал «Игра престолов» выходит на экраны с 2011 года и транслируется в 170 странах мира. Он однозначно изменил всю современную индустрию кинопроизводства, и даже самый ярый хейтер не сможет это отрицать.

Обсуждаемым может быть лишь одно: что именно привело к успеху — только задумайтесь! — средневековое фэнтези, переполненное сексом и смертями, главные герои которого «высиживают» драконов, носят титул «Его Воробейшество», умирают от кабанов, а некоторые и вовсе — воскресают?!

«Игра престолов» как текст

Первым шагом на пути к успеху стал текст — и оригинальный, и сценарный. Книги оказались настолько мощными (во всех смыслах), что их до сих пор не смогли осилить не только многие поклонники проекта, но даже сами актеры. Кстати, поговаривают, что объем этого произведения можно сравнить с пятью полными романами «Война и мир».

Говоря о тексте, необходимо сказать об авторе. Иногда, пересказывая всего одну серию, можно поймать на себе неловкие взгляды тех, кто упустил нить повествования уже на третьем упомянутом персонаже. И это нормально.

А еще нормально то, что в этом мире есть человек, чья голова придумала все эти десятки королей, племен, братств и не просто придумала им имена — во вселенной Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина о каждом персонаже известно больше, чем мы, возможно, знаем о самих себе.

Персонажи обладают большой и подробной биографией, огромным количеством родственников, у каждого есть свои жизненные принципы, своя мораль и ориентиры, с которыми согласуется каждый эпизод с их участием.

«Игра престолов» как деньги

Если на первый сезон было потрачено $60 млн, то съемки финальной части «Игры престолов» обошлись компании больше чем в $100 млн. Что позволяет нам без сомнений сказать — бюджет сериала действительно колоссальный. Но не менее колоссальны и заработки участников проекта.

По контракту, Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклейдж (Тирион), Лена Хиди (Серсея), Эмилия Кларк (Дейнерис) и Николай Костер-Валдау (Джейме Ланнистер) за участие в одном эпизоде фильма получают 2,6 млн долларов. Хотя на старте проекта их заработок не превышал всего $300 тыс.

В расчет не берутся проценты, которые полагаются актерам от трансляции сериала по всему миру.

На заработок актеров обращают внимание и пользователи соцсетей. Автор этого мема восхищен тем, что Лена Хиди (Серсея) получает свои миллионы за эпизод фактически за то, что всё время стоит у окна и пьет вино.

«Игра престолов» как съемка

Как могли заметить поклонники сериала, работа над каждым новым пулом серий велась долго. Проблема крылась не только в технических трудностях кинопроизводства, но и в элементарном выжидании подходящего для съемки момента.

Члены съемочной группы вспоминают, как время от времени просто ждали элементарных необходимых погодных условий (зима была не только близко, но и далеко). Поговаривают, что во время съемок в Исландии все актеры были обязаны получить белье из шерсти мериноса.

Кстати о шерсти. Художник по костюмам Мишель Клэптон, одевающая актеров культового сериала «Игра престолов», рассказала, что мантии для некоторых персонажей делают из ковриков IKEA.

Еще один увлекательный момент. Одним из сотрудников рабочей команды стал лингвист. Его зовут Дэвид Петерсон, и именно он создал дотракийский и валирийский языки.В обиходе, например, среднестатистического дотракийца было около 3000 слов, любезно составленных Петерсоном по итогам анализа всего лишь трех существующих языков — турецкого, эстонского и… русского.

Отмечается, что Питерсон не просто разработал эти языки, теперь он предлагает всем желающим шестинедельный курс по освоению полноценных фонетики, синтаксиса и грамматики.

Большая нагрузка в создании сериала легла на плечи реквизиторов и декораторов. Чтобы не удвоить и без того баснословные расходы (и финансовые, и временные) на производство, иногда приходилось отказываться от компьютерной графики. И сделано это было крайне искусно, а порой — неожиданно.

Пара примеров.

В первом сезоне Эмилия Кларк (Дейнерис) должна была съесть лошадиное сердце. Выглядело оно омерзительно, особенно на еще не искушенный на тот момент взгляд зрителя. На самом же деле сердце оказалось лишь большим 1,5-килограммовым куском мармелада.

Пока одни трудились над мармеладным сердцем, другие обставляли место действия в буквальном смысле всем, что попадалось под руку — всем, что нашлось неподалеку.

Так, в сериале несколько раз можно увидеть голову Джорджа Буша. Почему? Элементарно. Режиссеру были нужны головы на пиках. В студии было много уже готовых бутафорских голов, оставшихся после множества других проектов. Ну, и, как говорится — «Зачем платить больше?»

«Игра престолов» как безупречный кастинг

Случайных актеров на этом проекте нет. В своих решениях кастинг-команда практически не сомневалась: одни заручились авторитетной рекомендацией, другие же поразили всех во время отбора.

Дейнерис

Например, на Эмилию Кларк (Дейнерис) посоветовал обратить внимание российский режиссер Владимир Миродан, который преподавал у нее актерское мастерство.

Кхал Дрого

Ее сериальный муж — кхал Дрого (Джейсон Момоа) — напротив, проходил кастинг на общих основаниях. Известно, что он получил роль благодаря традиционному танцу новозеландских индейцев маори.

Ходор (Кристиан Нэрн)

Если вы думаете, что на голливудском поприще шла борьба за главные роли — зря. Самым востребованным оказался Ходор. Кандидатов на роль молчаливого слуги было на порядок больше. Актер Кристиан Нэрн вспоминает, что по заданию кастинга он должен был просто молча носить на руках ребенка, периодически изображая на лице разные эмоции.

Серсея (Лена Хиди)

Лена Хиди прошла отбор без проблем. Они начались потом, когда выяснилось, что ее тело покрыто большими татуировками, которые было необходимо скрывать с помощью гримеров и «вычищать» из кадра с помощью цветокорректоров.

Вслед за этим появилась и еще одна проблема. Хиди и Джером Флинн (Бронн) были в отношениях на момент начала съемок. После разрыва съемочной группе было выдвинуто требование — построить сценарий и график съемок таким образом, чтобы у них не было общих сцен и даже съемочных дней.

Тирион (Питер Динклейдж)

Куда же без Тириона. Пока одни танцевали индийские танцы и выясняли отношения, Питер Динклейдж выбирал, какой ручкой подписать контракт. Роль досталась ему без кастинга.

Но небольшие проблемы его кандидатура все же доставила. Убежденный вегетарианец, Питер отказывался есть мясо в кадре даже в течение нескольких секунд. Пришлось придумать ненастоящее мясо, что поделать.

Лорд Варис

Конлету Хиллу (лорд Варис) ради роли пришлось пойти на радикальные меры. Кто знает, как бы выглядел его персонаж, если бы Хилл не согласился на условие режиссера — поправиться на 35 килограмм.

«Игра престолов» как контент

Авторы проекта создали не сериал, а точнее не просто сериал. Сейчас в мире существует огромная экосистема, которая уже давно вышла за границы сценария. Бренды готовы на всё, чтобы хотя бы несколько рекламных секунд стать частью эпопеи, а пользователи сети не просто смотрят сериал — они слагают шутки, рисуют мемы, придумывают фанфики и ни на секунду не отпускают своих любимых героев.

Вот, одни из самых любимых.

Специальная серия мемов посвящена старту финального сезона сериала. И дело не в долгожданной встрече с персонажами. Сервис «Амедиатека» — партнер HBO, обладающий эксклюзивными правами на показ «Игры престолов» в России — задержал трансляцию из-за технических неполадок. И понеслась.

Поклонников сериала по всему миру перед и во время сезонов «Игры престолов» очень сильно дразнили даже бренды, используя персонажей или сюжетные элементы саги в своих промо.

KFC снял в рекламе Ходора и «Гору». «Гора» примерил на себя образ знаменитого Полковника Сандерса, а Ходор — работника ресторана.

Bendes выпустила обручальные кольца в духе «Игры престолов». Пара стилизованных колец обойдется любителям саги в 130 тысяч рублей

«Единая Россия» через пост в фейсбуке с изображением Вариса в свое время призывала читать официальную страничку партии и не доверять шептунам телеграм-каналов.

HBO запустил квест с хэштегом #ForTheThrone. Его участникам предлагалось найти шесть Железных Тронов, спрятанных по всему миру.

Mountain Dew запустил ролик, в котором известные люди пытаются напеть мотив вступительной мелодии «Игры престолов». А также запустил лимитированную коллекцию банок с особым дизайном во славу «Игры престолов».

KFC стилизовал под «Игру престолов» кампанию Hot & Spicy, фишкой которой была замена изображений огня на обжаренную курицу. Теперь она совмещена с изображением дракона.

Bud Light к «Супербоулу-2019» выпустил ролик, который показывает интерпретацию одной из известнейших сцен сериала — нападения дракона на зрителей рыцарского турнира.

Подмосковные власти позвали граждан на субботник с помощью пародийного ролика в стиле «Игры престолов».

«МТС ТВ», показывающий сагу бесплатно, поддержал всех, кто ждет новый сезон, серией роликов.

В «Ситимобил» появились подушки, чтобы пассажиры поспали после просмотра «Игры престолов».

В сети завирусился момент битвы Арьи Старк с Королем Ночи, дав начало #AryaChallenge.

Delivery Club и «Кухня на районе» запустили меню «Игры престолов»

Пользователям предлагают попробовать любимые блюда героев нескольких королевств:

Северный завтрак

Грибочки для полумужа

Салат с яблоками от королевы

Лимонное печенье от пташки и другие.

«Игра престолов» как звездное пристрастие

В фанаты эпопеи записалось множество знаменитостей. Так, например, Мадонна умоляла дать ей платье кхалиси, чтобы она смогла отпраздновать в нем Пурим.

В первой серии седьмого сезона зрители могли видеть в образе солдата Эда Ширана.

В сериале также приняли участие Альфи Аллен (Теон Грейджой) — родной брат певицы Лили Аллен. Гарри Ллойд (Визирис Таргариен — брат Дейнерис) — пра-пра-правнук Чарльза Диккенса, а жену Робба Старка (Ричард Мэдден) сыграла Уна Чаплин — правнучка Чарли Чаплина.

А летний дворец мальтийского президента сыграл роль дома Иллирио Мопатиса.

Экс-президент США Барак Обама сначала расспрашивал авторов о судьбе Джона Сноу (Кит Харингтон), после чего и вовсе попросил показать ему первому эпизоды одного из сезонов.

«Игра престолов» как феномен

На старте «Игра престолов» воспринимался критиками с определенной долей скептицизма. «Клан Сопрано» в Средиземье? Династия в доспехах? В начале 2010-х тон задавали другие проекты, такие как «Во все тяжкие» и «Подпольная империя», фэнтези на телевидении было не в чести. На общем фоне выделялись разве что «Ходячие мертвецы», но окончательно порвать шаблоны удалось эпической телесаге Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса, созданной на основе «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина. К концу четвертого сезона «Игра престолов» обошла тот самый «Клан Сопрано» по числу зрителей.

Примечательно, что киностудии неоднократно пытались приобрести права на экранизацию «Песни льда и пламени», но автор всем отказывал. Срослось только с HBO. Почему?

Сам Мартин признавался, что его произведение не уместилось бы в один фильм, а на общедоступном ТВ не показали бы столь взрослый контент. Кабельная сеть HBO оказалась идеальным вариантом. Именно там фэнтези обрело необходимый размах, отчасти сравнимый с «Властелином колец» Питера Джексона. Более поздний успех сериалов «Американские боги» и «Мир Дикого Запада» подтвердил, что ставка на фэнтези оправдала себя. Рискнув, телесети обеспечили себя аудиторией и выручкой на несколько лет вперед.

Каковы составляющие этого эпоса? Огромный густонаселенный мир Вестероса, географию которого дотошно изучили поклонники, атмосфера средневековой Европы, извечная тема борьбы за власть. Разбавляют антураж отрубленные головы, инцест и шуточки Роберта Баратеона: «Помнишь меня в 16 лет? Все, что мне хотелось, это крушить черепа и трахать девок». Одна часть персонажей «Игры престолов» вполне уместно смотрелась бы в древнегреческой трагедии, другая часть — в мыльной опере 80-х.

На данный момент сериал отмечен несколькими сотнями наград и премий. Среди самых крупных побед 38 премий «Эмми» в различных номинациях, три премии «Хьюго» за лучшую постановку, «Золотой Глобус» у Питера Динклэйджа (Тирион), а также премия Пибоди.

Конкурс — это не только о наградах. У сериала рекордные для HBO рейтинги и аудитория. На данный момент абсолютным рекордсменом является предпоследний эпизод «Колокола», который посмотрело 18,4 млн зрителей — в эфире и на стриминговых сервисах HBO. В первом квартале 2019 года «Игра престолов» стала самым обсуждаемым телепроектом в соцсетях, заметно опередив два сериала Netflix, «Академия Амбрелла» и «Ты», свидетельствует отчет ListenFirst.

22 апреля 2018 года съемочной команде «Игры престолов» была присвоена премия Британской академии кино и телеискусств за то, что они, по мнению жюри академии, внесли огромный вклад в развитие фантастики в сериалах и на телевидении.

«Игра престолов» как бизнес-модель

Сериал стал не просто хитом HBO, он помог «олдскульному» кабельному каналу трансформироваться в digital бизнес и конкурировать со стриминговыми сервисами, в первую очередь с Netflix. У сети появились платформы HBO Go и HBO Now, чья аудитория продолжает увеличиваться благодаря интересу к саге.

«Забег», который занял целое десятилетие, оказался не напрасным. «Игра престолов» стала самой успешной франшизой HBO, а за восемь лет его база подписчиков увеличилась примерно на 50 млн. Некоторые аналитики оценивают франшизу в 1 млрд долларов.

Успех сериала в том, что его создатели в свое время поставили в приоритет работу с аудиторией. Любимые, но пока еще не родные персонажи должны были быть везде и всюду, они должны были служить поводом по созданию контента. Для этого было принято решение максимально сблизить героев сериала и зрителей на каждой из площадок.

Что для этого сделали? Ничего особенного: 1) сериал присутствовал буквально на каждой площадке и в каждой соцсети; 2) авторы профилей стремились «привязать» каждого отдельного пользователя, предлагая ему уникальный, а главное интересный контент, релевантный площадке (так, в твиттере появлялись мемы и гифки, в Instagram — самые лучшие и/или редкие фото актеров сериала, Facebook предоставлял аналитику и показывал героев, держащих в руках очередную статуэтку, на YouTube регулярно появлялись бэкстейджи и так далее); 3) стратеги и маркетологи предлагали не только наблюдать за судьбами актеров и их персонажей, они вовлекали каждого фаната (и тем более пока еще не фаната) в действие, проводя множество конкурсов, акций, флешмобов.

Результаты не заставили себя долго ждать. Получилось как в лучших университетских традициях «сначала ты работаешь на зачетку, а потом — она на тебя». В нашей интерпретации: сначала маркетинг «Игры престолов» работал на своего зрителя, а затем он сам стал «работать» на сериал, продвигая его всё активнее, иногда сам того не подозревая. Немалая часть контента, появляющаяся в сети последние 2−3 сезона — это дело рук поклонников сериала.

«Игра престолов» как своеобразное послевкусие

«Игра престолов» не заканчивается сегодня, и дело не в лирике а-ля «она будет жить в наших сердцах». У поклонников саги осталось вполне себе реальное «наследие».

Фанаты охотно переносят элементы вселенной «Игры престолов» в реальную жизнь. Так среди нас появляются персонажи прямиком из Вестероса.

По данным Администрации социального обеспечения США, за последние девять лет родители 2545 девочек назвали их Арья, в 2018 году это имя было на 119 месте по популярности. Кроме того, с 2014 года в Штатах родилось 560 Кхалиси (Khaleesi) — «королев» по-дотракийски.

Накануне премьеры финального сезона «Игры Престолов» в Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала. Его созданием занималась австралийская телекомпания Foxtel. На кладбище расположено 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи в честь покойных персонажей сериала.

В России одной из главных героинь сериала посвятили настоящий памятник. В городе Сертолово (Ленинградская область) появился трон для Дейенерис Таргариен «от благодарного Сертолово с надеждой и любовью». Через некоторое время депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров выкупил демонтированный по его просьбе памятник и перевез его в парламент.

В Москве возле станции метро «Серпуховская» перед стартом шестого сезона саги появилось граффити. В нем уличный художник Zoom пересказал все сезоны «Игры престолов».

«Амедиатека» на «Винзаводе» создала Крипту с приоткрытой могилой Джона Сноу. Теперь в Москве можно увидеть Зал Ликов, дракона в заточении, подземную реку и 60 надгробий.

С героями и локациями сериала выпускают множество коллекций одежды и мерча. Например, adidas выпустил коллекцию кроссовок Ultra Boost «Game of Thrones', состоящую из шести пар. Пять из них посвящена определенному клану персонажей фантастической саги — Старкам, Ланнистерам, Таргариенам, Ночному дозору, ходокам — шестая пара выполнена в стиле Дейнерис.

Этой весной Urban Decay совместно с HBO создали лимитированную коллекцию Urban Decay | Game of Thrones. Буквально на днях кампания стартовала и в России. Представители бренда восклицают, что линейка была раскуплена (!) меньше чем за один час на предпродаже в интернет-магазине.

Если вы всё еще с нами (дочитали до этого места), то наверняка согласитесь — независимо от того, снимет ли HBO спин-офф и продолжат ли зрители следить за жизнью Семи Королевств, «Игра престолов» останется культурным феноменом и высочайшей планкой для создателей ТВ-контента и маркетологов. Более успешного кейса пока на глобальном телерынке нет.

Мы очень надеемся, что самое интересное вы оставили на сегодняшний вечер, и наше пожелание придется вам кстати — «Приятного просмотра»!