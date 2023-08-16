Ozon запустил автостратегию управления ставками с оплатой за клики в «Трафаретах»

Ozon добавил в инструмент для предпринимателей «Трафареты» автоматическую стратегию управления ставками с оплатой за клики. Функционал будет доступен всем пользователям постепенно. Об этом Sostav сообщили в компании.

При запуске кампаний партнёрам необходимо выбрать товары для продвижения и установить дневной бюджет. Далее алгоритмы будут динамически изменять ставку в зависимости от уровня конкуренции в категории и подбирать оптимальную для того, чтобы товар получил максимальное число кликов в рамках заданного бюджета, пояснили в Ozon.

В компании отметили, что ранее уже провели запуск автостратегии — с моделью оплаты за показы, с её помощью продавцы сэкономили в среднем до 22% расходов на продвижение при одновременном росте конверсии из показов в заказы в два раза.

«Новая автостратегия стала логичным дополнением к уже имеющейся и позволит сделать кампании с оплатой за клики ещё более эффективными», — заявили в Ozon.

Также у партнёров маркетплейса появится возможность переключать кампании с ручного на автоматическое управление ставками во всех кампаниях при любой модели оплаты — за клики и показы.

Ozon начал тестировать новую модель оплаты за клик в «Трафаретах» в конце прошлого года. До этого на платформе действовала модель с оплатой за 1 тыс. показов.