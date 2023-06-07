Ozon ищет агентства в Кыргызстане и Армении

Интернет-магазин Ozon проводит тендер на выбор агентства по производству маркетинговых материалов в Кыргызстане, следует из объявления, опубликованного на электронной торговой площадке Bidzaar. Заявки принимаются до 9 июня 2023 года.

В тендерной документации отмечается, что Ozon на один календарный год ищет поставщика на производство, согласование, доставку и монтаж рекламных материалов для оформления пунктов выдачи заказов по всей Кыргызской Республике.

В числе требований к агентствам — они должны иметь опыт по согласованию размещения рекламных материалов, предоставить русскоговорящего менеджера и специалистов со знанием рынка.

Согласно закупочной документации, Ozon оставляет за собой право выбрать несколько коммерческих предложений и разделить объёмы между двумя и более участниками тендера.

Ozon также собирается проводить маркетинговые исследования в Армении и Кыргызстане, следует из другого объявления интернет-магазина на Bidzaar.

Детали запроса предложений, информацию о котором компания опубликовала 2 июня, доступны только для участников процедуры. Заявки принимаются до 13 июня 2023 года.

В Ozon пояснили Sostav, что регулярно проводят мониторинг здоровья бренда и знания рекламы в странах СНГ. «Компания анализирует уровень узнаваемости бренда, его привлекательности в глазах покупателей. Также Ozon оценивает демографию покупателей в каждой стране, изучает поведение покупателей — частоту посещения онлайн витрины или приложения Ozon, регулярность покупок», — рассказали в компании.

Комментарий пресс-службы Ozon: Ozon планирует развивать бизнес в Кыргызстане и Армении, и в одну из ключевых задач компании входит изучение покупательских привычек локальной аудитории.

6 июня Ozon объявил о планах выйти на рынок Армении осенью текущего года. Отмечалось, что компания рассчитывает открыть локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру в стране. Ozon будет привлекать местных продавцов, которые смогут продавать через платформу и в Армении, и в России.

Армения станет четвёртой страной СНГ, в которой Ozon локализует бизнес. С 2021 года компания развивает бизнес в Беларуси и Казахстане, а в декабре 2022 года маркетплейс вышел на рынок Кыргызстана. В Кыргызстане продажи на покупателей запустятся уже в июле.

Ozon (ООО «Интернет решения») занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2022 год затраты маркетплейса на рекламу составили более 10 млрд руб.