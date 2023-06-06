Ozon выйдет на рынок Армении

Ozon планирует выйти на рынок Армении осенью текущего года. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Компания рассчитывает открыть локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру в стране. Ozon будет привлекать местных продавцов, которые смогут продавать через платформу и в Армении, и в России.

Армения станет четвёртой страной СНГ, в которой Ozon локализует бизнес. С 2021 года Ozon развивает бизнес в Беларуси и Казахстане, а в декабре 2022 маркетплейс вышел на рынок Кыргызстана. В Кыргызстане продажи на покупателей запустятся уже в июле.

В феврале 2023-го Ozon открыл первый фулфилмент-центр в Казахстане. В нём местные продавцы могут размещать свои товары и продавать их в Россию.

Фулфилмент-центр в Астане включает полный цикл «производства» онлайн-заказов — от приёма товаров продавцов для хранения до формирования посылки. Логистический центр может обрабатывать не менее 24 тыс. заказов в сутки.

Ozon также развивает бизнес в Турции и Китае. В ноябре 2022-го компания открыла в Китае подразделение по работе с международными продавцами и заказам товаров из-за рубежа — Ozon Global. Тогда в маркетплейсе указывали, что Китай относится к ключевым направлениям Ozon Global. На продавцов из Китая приходится более 90% ассортимента глобальной витрины.

Ozon (ООО «Интернет решения») занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2022 год затраты маркетплейса на рекламу составили более 10 млрд руб.