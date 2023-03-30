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30.03.2023 в 13:15

Ozon проводит запрос цен на креативное сопровождение промо-кампаний 360

Заявки принимаются до 5 апреля

Интернет-магазин Ozon (OOO «Интернет решения») проводит запрос предложений на выбор подрядчика для разработки и реализации креативного сопровождения промо-кампаний 360, следует из объявления, опубликованного на электронной торговой площадке Bidzaar. Заявки принимаются до 5 апреля 2023 года.

Согласно закупочной документации, подрядчик в том числе будет заниматься:

  • разработкой key visual (KV) промо для нескольких этапов кампании с возможным разложением на цифровые и печатные носители, внутренние и внешние форматы;
  • подготовкой мастер-макетов согласно KV, разработанных внутри и переданных со стороны маркетплейса;
  • созданием гайдбуков, внутренних презентаций, руководств по использованию визуальных коммуникаций, руководств по сборке макетов наружной рекламы, ограничений по использованию визуальных решений;
  • тиражированием ресайзов мастер-макетов для цифровых и печатных носителей, как разработанных внутри, так и переданных со стороны Ozon, в соответствии с передаваемым медиапланом и техническими требованиями площадок;
  • разработкой лайнов для промо-кампаний и текстов для внутренних и внешних материалов (в том числе посты в социальные сети, заголовки, лайны, тексты рассылок и пуш-уведомлений)

Ozon занимает второе место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2021 год затраты маркетплейса на рекламу составили почти 9 млрд руб.

Ozon запрос предложений OOO «Интернет решения»
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