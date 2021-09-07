В ожидании «Черной Пятницы»: Ozon инвестирует в продвижение осенних распродаж 2 млрд рублей

Маркетплейс Ozon начал подготовку к осенним распродажам — «11.11» и «Черная Пятница». Чтобы поддержать продажи предпринимателей, бренд направит на продвижение и поддержку товаров продавцов 2 млрд рублей. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Инвестиции пойдут на продвижение на ТВ, в digital, наружной рекламе и в других каналах. Главной особенностью кампании «Высокий сезон с Ozon» в этом году станет фокус на регионах. Уже более 70% продаж маркетплейса приходится на них — как отметили в компании, акцент на региональное продвижение позволит продавцам продавать еще больше по всей стране. Ожидается, что благодаря промо охват аудитории ноябрьских распродаж составит 100 млн человек.

Также в этом году Ozon сделает ставку на короткие распродажи и «горячее предложение». Акции с «максимально глубокими скидками» продлятся на площадке в течение трех дней: «11.11» пройдет с 11 по 13 ноября, а «Черная пятница» — с 26 по 28 ноября.

Что еще сделает Ozon для участников распродаж:

● Все товары акций будут собраны в специальном разделе, что обеспечит им максимальную аудиторию и, соответственно, конверсию;

● Товары-участники распродажи получат значимый приоритет в поисковой выдаче и каталоге;

● Товары получат приоритет при приемке в логистических центрах, а особо популярные позиции — бесплатное хранение до конца года на складах Ozon. Продавцы, торгующие со своего склада, смогут закрепить за собой точку отгрузки на время распродаж и выбирать приоритетное время для поставки товаров;

● Новые аналитические инструменты для участников распродаж: продавцы смогут больше узнать про потенциальных покупателей, а также оценить эффект акций на свои продажи.

В 2021 году Ozon рассчитывает увеличить втрое свои продажи в период больших распродаж. При этом рост продаж у продавцов может быть еще выше — на 500%, 700% и более, считают в компании.

Для этого бренд разработал план подготовки к «высокому сезону»: например, в сентябре новые продавцы смогут пройти регистрацию на платформе, подготовить стоки и провести работу с показателями качества (в акции смогут попасть только надежные партнеры), а в октябре — добавить товары для распродаж в личном кабинете маркетплейса и начать их поставку на склады Ozon, выбрав точки и время отгрузки.