Онлайн-ритейлер Otto Group продал все активы в России

Немецкий онлайн-ритейлер Otto Group продал все свои активы в России. Два складских объекта в Тверской области оценочной стоимостью 2,3 млрд руб. перешли к оператору мультитемпературных складов Multicold на 50% дешевле. При этом новый владелец уже успел сдать часть площадей маркетплейсу Ozon. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Как отмечает издание, косвенно сделка подтверждается данными из «Спарк-Интерфакса». Согласно сведениям из системы, генеральным директором ООО «Бизнес Сервис», на балансе которого находится один из складов, в мае стал топ-менеджер Multicold Алексей Митрохин. В Multicold изданию подтвердили факт сделки, но её детали не раскрыли.

Otto Group начала работать в России с 1991 года. Однако своё присутствие в стране она стала сокращать ещё в 2018 году. В январе 2022-го генеральный директор Otto Group Russia Рене Пикард отмечал, что ситуацию на российском рынке осложнили санкции, введённые в 2014−2015 году. О завершении своей деятельности в стране компания объявила в прошлом году.

Гендиректор немецкого ритейлера также отмечал, что Россия может стать «страной-производителем для модных брендов», так как она «куда ближе к Европе, чем Китай, из которого обычно везут вещи».