«Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда

«ОТП Банк» представил обновлённую миссию и позиционирование бренда — клиентоцентричный цифровой банк, важнейший приоритет для которого это клиент и внимательное отношение к его потребностям. Главная амбиция — поддерживать клиентов в реализации своего потенциала и самых смелых замыслах.

«Давай сделаем» — так звучит новый слоган банка. На любое, даже самое смелое «давай», банк отвечает «Конечно, давай! Давай сделаем!» и предлагает технологичные решения.

Обновился визуальный стиль сайта и мобильного приложения. Оно уже доступно во всех магазинах приложений.

Новая цветовая гамма — это современное переосмысление палитры OTP Group. Каждый паттерн вобрал в себя символичную философию и ценности банка. Новые визуальные решения нацелены сделать клиента центром внимания и в полной мере передать текущую атмосферу и ценности банка.