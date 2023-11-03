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Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2023 в 15:10

«Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда

Компания обновила миссию и позиционирование

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«ОТП Банк» представил обновлённую миссию и позиционирование бренда — клиентоцентричный цифровой банк, важнейший приоритет для которого это клиент и внимательное отношение к его потребностям. Главная амбиция — поддерживать клиентов в реализации своего потенциала и самых смелых замыслах.

«Давай сделаем» — так звучит новый слоган банка. На любое, даже самое смелое «давай», банк отвечает «Конечно, давай! Давай сделаем!» и предлагает технологичные решения.

«Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда «Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда «Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда «Давай сделаем!»: «ОТП Банк» рассказал о ценностях бренда

Обновился визуальный стиль сайта и мобильного приложения. Оно уже доступно во всех магазинах приложений.

Новая цветовая гамма — это современное переосмысление палитры OTP Group. Каждый паттерн вобрал в себя символичную философию и ценности банка. Новые визуальные решения нацелены сделать клиента центром внимания и в полной мере передать текущую атмосферу и ценности банка.

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