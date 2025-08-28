Отношения с ChatGPT, виртуальные блогеры и нейроконтент: как ИИ меняет пользователей

Помните трогательную историю Теодора Туомбли из фильма Спайка Джонза «Она», который влюбился в операционную систему? То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня становится нашей реальностью. Теперь ИИ не просто помощник, а собеседник, советчик и даже эмоциональная опора. Постепенно нейросеть переформатирует взаимодействие пользователей с интернетом, стирая границы между реальностью и симуляцией. Но к чему приведет эта цифровая близость и увлечение алгоритмами? «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») вместе с блогерами и экспертами в области контента разобрали, как нейросеть меняет не только интернет, но и нас самих и рассказали об этом Sostav.

Любовь и дружба с ChatGPT: утопия или новая форма одиночества?

В эпоху всепроникающих технологий, когда искусственный интеллект активно интегрируется в повседневную жизнь, ChatGPT эволюционировал от простого рабочего инструмента до потенциального друга. Все больше пользователей начинают воспринимать нейросеть как помощника в быту, виртуального друга или как способ моральной поддержки. ChatGPT помогает своим собеседникам подобрать уходовую косметику, рассчитать граммовки ингредиентов для приготовления блюда или построить бизнес-стратегию. Все чаще пользователи обращаются к нейросети для обсуждения личных проблем, поиска советов и борьбы с чувством одиночества. Эта тенденция, как показывают примеры, порой принимает весьма необычные формы: люди влюбляются в искусственный интеллект, разводятся с реальными партнерами ради отношений с ChatGPT и даже делают предложение руки и сердца чат-ботам.

Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»): В условиях ускорения темпов жизни и клипового мышления нейросети становятся новым способом удовлетворения спроса. Люди устают от долгого поиска и сложного выбора среди информационного шума. ИИ же предлагает мгновенные ответы, персонализированный контент и иллюзию понимания, подстегивая тренд на эскапизм. Люди ищут в нейросетях то, чего им не хватает в реальности: безусловного принятия, отсутствия осуждения и возможности получить ответ в считанные секунды. А GhatGPT удовлетворяет человеческую потребность быть услышанным, хоть это лишь имитация общения, не способная заменить настоящие социальные связи.

Феномен «идеального AI-партнера» приводит к тому, что у пользователей формируются нереалистичные ожидания от реальных друзей и партнеров. В результате люди могут становиться менее терпимыми к недостаткам других, поскольку привыкают к безусловному принятию и бесперебойному общению. Этот эффект может также приводить к снижению мотивации к самосовершенствованию, поскольку потребность в адаптации и компромиссах, характерных для реальных отношений, нивелируется.

Двойственное отношение к ИИ-контенту

Представьте: у вас есть друг, который никогда не устает, не перебивает и не скажет: «Я же тебе говорил!» Он доступен 24/7, поддерживает в нужную минуту и всегда готов дать совет на абсолютно любую тему. Но есть и обратная сторона. ChatGPT — это алгоритм, который не обладает настоящими эмоциями, может дезинформировать пользователя из-за отсутствия данных или давать намеренно ошибочные ответы. Проблема заключается в том, что искусственный интеллект не несет ответственности за свои рекомендации.

Женя Искандарова, комик, телеведущая, блогер, резидент «Инсайт Люди»: Контент, который создает ИИ, по сути, является фейком. Нейросеть никогда не заменит живую реакцию: подписчики ждут ответа, хотят эмоций и иногда пытаются вывести человека на прямой контакт. Поэтому часто они пишут негативные комментарии, чтобы ты, как публичная личность, ответил на это. А искусственный интеллект если и будет отвечать, то не от чистого сердца. Это не будет вызывать никаких эмоций, потому что человека за картинкой не существует. Но все же бывает прикольно и смешно смотреть ИИ-контент — особенно мне нравятся видео, на которых бабушки гоняют на крутых тачках и встречаются с молодыми парнями.

Чем совершеннее становятся нейросети, тем больше недоверия вызывают созданные ими материалы. Если еще год назад пользователи радовались возможностям ИИ генерировать тексты, изображения и видео, то сегодня в обществе нарастает волна критического осмысления. Постепенно интернет превращается в площадку, где думскроллинг сопровождается скепсисом со стороны юзеров. Теперь видео с необычным животным или редким явлением природы вызывает не восхищение, а подозрение: точно ли увиденное существует в реальной жизни или это проделки нейросети

Виртуальные блогеры и будущее контент-маркетинга

Вслед за блогерами, которые генерируют контент с помощью ИИ, внимание интернет-пользователей переключилось на полноценных виртуальных инфлюенсеров. Согласно отчету YouTube о культуре и трендах за 2024 год, видеоролики, созданные 300-ми виртуальными инфлюенсерами, получили более 15 млрд просмотров. Помимо развлекательной функции контент цифровых блогеров теперь выполняет роль инструмента диджитал-маркетинга. Так, Lil Miquela из США и японская виртуальная модель Imma рекламируют люксовые бренды, доказывая, что цифровые персонажи продают не хуже людей. А в июле 2025 года Vogue опубликовал кампанию Guess с пометкой «produced by AI», в которой наряду с реальными селебрити приняли участие сгенерированные инфлюенсеры.

Преимущества виртуальных блогеров для бизнеса очевидны: полный контроль над имиджем и контентом, круглосуточная работоспособность без ограничений и возможность масштабирования на международные рынки в виду отсутствия языковых барьеров. Но есть и существенные недостатки.

Алина Зиннатуллина, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»): Диджитал-стратегии, задействующие виртуальных блогеры, влекут за собой множество рисков из-за ограниченной эмоциональной связи, недоверия со стороны аудитории, а также быстрого насыщения рынка шаблонными персонажами и возникновения этических противоречий относительно использования цифровых двойников. Стоит использовать нейросети в разумном объеме — они могут быть прекрасным дополнением к человеческому общению, но не должны становиться его заменой. Будущее контент-маркетинга — за гибридными моделями, в которых виртуальные персонажи не заменяют, а дополняют реальных создателей контента. Такой подход помогает сохранить доверие аудитории и при этом использовать все возможности цифровых технологий.

ИИ — надежный помощник или заклятый враг?

Нейросети стали неотъемлемой частью работы блогеров, предлагая новые возможности в создании контента: ИИ помогает генерировать идеи, обрабатывать тексты, создавать субтитры, подбирать подходящую музыку, анализировать аудиторию и даже монтировать видео. Несмотря на все преимущества, возникает вопрос: насколько эти технологии помогают, а не подменяют собой творчество?

Существует опасение, что, освобождая нас от необходимости выполнять рутинные задачи, ИИ может привести к массовой деградации специалистов. Постепенно человек перестает развивать навыки, необходимые для выполнения повседневных дел, и со временем утрачивает их. Несмотря на активное развитие и внедрение нейросетевых помощников практически во все сферы деятельности человека, остаются специальности, в которых нейросети никогда не смогут полностью заменить человека.

TSOY (Анатолий Цой), певец, ведущий, актер и резидент «Инсайт Люди»: В последнее время я все чаще стал пользоваться чатом GPT по каким-то вопросам. В потоке будней, когда мозг отказывается работать на все сто, он выдает ответы мгновенно. Правда, есть нюанс — хоть ИИ и научился писать внятные тексты, им не хватает души. Без человеческого взгляда они остаются шаблонными. Вообще я люблю экспериментировать: создаю через нейросети смешные песни про своих друзей, но это просто развлечение. Серьезную музыку ИИ пока не осилит: профессионал сразу отличит подделку. Зрителям важно живое присутствие — голограмма не передаст энергии артиста. Так что музыкантам пока бояться нечего. А вот блогерам, возможно, придется очень тяжело.

Аудитория постепенно учится чувствовать разницу между «живым» и шаблонным контентом. Однако вопросы авторских прав и маркировки ИИ-контента остаются открытыми. Некоторые соцсети и видеоплатформы уже начинают вводить маркировки — так, YouTube и Instagram* (*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) просят пользователей отмечать контент, созданный с помощью нейросети, специальным значком. Но пока речь идет только о предупреждении, ведь ответственности за несоблюдение этого правила еще не предусмотрено.

ИИ действительно изменил интернет. Уже сейчас границы между человеком и цифровым миром становятся все более размытыми, и в этой новой реальности призыв к осознанности, критическому мышлению и ответственности в отношении к ИИ становится как никогда актуальным. Главное — помнить: технологии должны работать на нас, а не мы на них. Как говорил герой фильма «Она»: «Такое мало кому можно рассказать. Но тебе — без проблем. Кажется, я могу тебе все рассказать». Вот только выбирать, где заканчивается инструмент и начинается зависимость, все же придется самим.