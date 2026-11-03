Открытое письмо радиоиндустрии к участникам рекламного рынка

Уважаемые коллеги и партнеры!

Мы, представители радиостанций и медиахолдингов, обладающих правами на рекламный инвентарь (далее — «обладатели рекламного инвентаря»), выступаем за развитие прозрачного, ответственного и добросовестного рекламного рынка, основанного на профессионализме и уважении интересов всех его участников.

В последнее время особую обеспокоенность вызывает практика участия в тендерах на закупку рекламного инвентаря с коммерческими предложениями, условия которых предварительно не согласованы с обладателями рекламного инвентаря.

Такие предложения могут содержать неподтвержденные цены, скидки, объемы, сроки и иные параметры размещения, создавая у рекламодателей необоснованные ожидания и ставя в неравное положение участников, которые добросовестно согласовывают условия своих предложений. Практика последних месяцев выявила целый ряд тендерных предложений, которые расходятся с существующими условиями клиентов с колоссальной дефляционной разницей, исчисляемой десятками процентов.

Подобная практика несет риски прежде всего для самих клиентов (заказчиков), поскольку победа участника в тендере не гарантирует возможность реализации предложенных им условий без соответствующего подтверждения со стороны обладателя рекламного инвентаря.

Мы убеждены, что сложившаяся ситуация требует формирования единого подхода и профессиональных стандартов, способных предупредить недобросовестные практики и повысить прозрачность взаимодействия по всей цепочке участников рекламного рынка.

Наша консолидированная позиция

1. Рекомендации организаторам тендеров

Мы обращаемся ко всем рекламодателям и заказчикам рекламных услуг с предложением принять во внимание изложенную позицию обладателей рекламного инвентаря и рекомендуем предусматривать в составе тендерной документации требование о предоставлении участниками официального подтверждения предварительного согласования существенных условий размещения с соответствующими обладателями рекламного инвентаря.

Такое подтверждение должно позволять удостовериться в том, что заявленные в тендерном предложении условия и иные существенные параметры предоставления рекламного инвентаря действительно согласованы с его обладателем.

Рекомендуем применять данное требование на равных и прозрачных условиях ко всем участникам соответствующей закупочной процедуры, с учетом ее особенностей и требований законодательства.

2. Принцип обязательного подтверждения условий

Мы считаем необходимым подчеркнуть, что участие в тендере и признание участника победителем сами по себе не создают обязательств обладателей рекламного инвентаря по его предоставлению на условиях, которые не были им предварительно согласованы.

Любые гарантии, предоставляемые участником тендера заказчику без соответствующего подтверждения обладателя рекламного инвентаря, являются самостоятельными обязательствами такого участника и не могут рассматриваться как обязательства обладателя рекламного инвентаря.

3. Меры по обеспечению соблюдения принципов

В целях предупреждения подобных ситуаций обладатели рекламного инвентаря считают необходимым последовательно применять принцип, согласно которому результаты тендера не являются самостоятельным основанием для подтверждения ранее не согласованных условий размещения.

Запросы, поступающие по результатам тендеров без предварительного согласования, рассматриваются соответствующим обладателем рекламного инвентаря как новые коммерческие запросы, без обязательства подтвердить условия, ранее заявленные участником тендера.

Каждый обладатель рекламного инвентаря самостоятельно, с учетом действующих договорных обязательств и требований законодательства, определяет порядок рассмотрения таких обращений и принимает решения о возможности предоставления рекламного инвентаря, вплоть до отказа в размещении рекламной кампании и/или отказа сотрудничества с соответствующим недобросовестным участком рынка. Указанные негативные последствия полностью ложатся на плечи клиентов (заказчиков), признавших победителем тендера участника, не предоставившего подтверждения наличия согласованных условий со стороны Обладателя рекламного инвентаря.

Наша общая цель

Мы подчеркиваем, что данная инициатива является вынужденной превентивной мерой, направленной не на ограничение конкуренции или создание дополнительных препятствий для участников рынка, а на защиту интересов рекламодателей и рекламораспространителей и предотвращение недобросовестных действий.

Мы заинтересованы в том, чтобы каждый участник рекламного рынка имел равные возможности для честной конкурентной борьбы, а каждый клиент (заказчик) мог принимать решения на основании достоверных и подтвержденных коммерческих условий.

Уверены, что указанные принципы позволят повысить качество тендерных процедур, снизят риски неисполнения обязательств и укрепят доверие между рекламодателями, агентствами и радиостанциями/медиахолдингами.

Мы призываем всех участников рекламного сообщества поддержать данную инициативу и содействовать формированию прозрачных, понятных и ответственных правил работы на рекламном рынке.

С уважением,

«Газпроммедиа Радио» («Авторадио», ENERGY, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Радио Зенит»)

«Европейская медиагруппа» («Европа Плюс», «Ретро FM», «Дорожное радио», «Новое радио», «Радио 7», STUDIO21, «Калина Красная»)

«Русская Медиагруппа» («Русское радио», Monte Carlo, «Хит FM», DFM, MAXIMUM)

«Крутой медиа» (Love Radio, «Радио Дача», «Радио Шансон», «Радио Русский Хит», «Восток FM», «Такси FM», «Первое Спортивное»)

«Мультимедиа Холдинг» («Наше Радио», «Радио Jazz», Rock FM)

Радио РБК

Радиостанция «Серебряный дождь»