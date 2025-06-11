От Санкт-Петербурга до Дальнего Востока: как «Титаны» завоевали регионы без бюджета

Весной 2025 года на телеканале ТНТ стартовал второй сезон реалити-шоу «Титаны» — проект о физических испытаниях и внутренних преодолениях. Шоу обновилось: пришли новые герои, а вместе с ними — новые города и новые истории. Перед PR-командой стояла задача не только рассказать об этом зрителям, но и сделать так, чтобы каждый участник стал героем на своей родной земле. Без бюджета, но с упором на смыслы, партнерства и региональную вовлеченность, команда запустила кампанию, в которой «Титаны» стали частью жизни в десятках городов. Результатами кампании с Sostav поделилась команда ТНТ.

Цели и задачи

Цель — добиться региональной узнаваемости второго сезона шоу без привлечения бюджета и превратить проект в культурное событие для каждого города-участника.

Задачи

Запустить волну публикаций в региональных медиа;

Продвигать участников как локальных героев;

Интегрировать участников шоу в офлайн-мероприятия — паблик-токи, визиты в вузы и школы;

Укрепить отношения с региональными медиа;

Поддерживать интерес к шоу на протяжении всего сезона.

Реализация

Кампания охватила более 10 городов и была построена на индивидуальном подходе.

Публикации и обложки

Глянцевые и региональные журналы — от молодежного «ИДЕЛ» в Казани до красноярского телегида «Шанс» и фэшн-издания «Стольник» — бесплатно разместили материалы с участниками шоу: интервью, имиджевые съемки, философские размышления. Например, сестры Мухаметшины специально прилетели из Москвы на съемку в Казань для «ИДЕЛ», а красноярский телегид «Шанс» нарушил собственное правило и опубликовал двух «Титанов» подряд — Виталия Лалетина и Александра Третьякова. В еженедельнике «Неделя ТВ» в Екатеринбурге вышли обложки и целая спортивная рубрика с участниками шоу, которая публиковалась в издании на протяжении месяца.

Спецматериалы

«Собака.ru» в Нижнем Новгороде включила героиню проекта в праздничный выпуск о женщинах, вдохновляющих регион. На Sib.fm (Новосибирск) вышло интервью Романа Власова, подготовленное юнкорами. На бой Николая Коваленко в Екатеринбурге были приглашены местные СМИ, и материалы об уральском «Титане» написали «Моменты», «Уральский Меридиан», «Комсомольская Правда» и другие. Все тексты работали не в лоб, а в контексте — на стыке спорта, локальных сюжетов и культурных кодов.

Радио и ТВ

Эфиры прошли на региональных радиостанциях Love Radio, NRJ, «Шансон», DFM и даже на «Хит FM» — где впервые в истории локальной радиостанции вышел эфир сразу с тремя участниками. Были реализованы телевизионные эфиры в том числе на «Россия 1», «Енисей», и «ДОН24». Где-то ведущие пели с гостями, где-то разыгрывали сценки. Ведущие сами включались в тему, благодаря грамотному брифу от PR-команды. Даже телеканалы, обычно игнорирующие проекты других холдингов, делали исключения.

Мероприятия

Офлайн-события, в которые PR-команда интегрировала участников шоу, проходили в школах, вузах, торговых центрах, на спортивных аренах. В Иркутске Алексей Негодайло провёл зарядку с гимназистами. В Краснодаре прошла встреча в семейном магазине Kari и двух университетах, куда пришли даже иностранные студенты. В Екатеринбурге Николай Коваленко не только победил на турнире RCC, но и провёл мастер-класс по единоборствам для подрастающих спортсменов.

Результаты

PR-кампания второго сезона шоу «Титаны» в регионах доказала: даже без бюджета можно выстроить коммуникацию — если действовать с уважением к аудитории, гибко подходить к каждому городу и работать через смыслы.

3 тыс.+ медиаразмещений без закупок — включая новости, онлайн-интервью, ТВ-сюжеты, прямые эфиры на радио, обложки в глянце и лонгриды.

Отдельные кейсы — с охватами до 300 тыс. (пример: сюжет о колесе Сира на льду Байкала с Александром Гангало вызвал волну публикаций и репостов по всей стране).

Без бюджета — все эфиры, съемки, встречи, статьи и публикации были реализованы благодаря системно выстроенному партнерству, слаженной работе локальных отделов продвижения с московским офисом и продуманным идеям.

Рост количества лояльных медиа и площадок в регионах, готовых поддерживать будущие проекты. Отношения не завершились вместе с сезоном — они стали заделом на будущее.

Шоу стало частью локальной повестки — в разных городах «Титаны» обсуждали не как федеральный проект, а как «своих ребят», чья история важна, понятна и вдохновляет.

Реальные изменения в восприятии: участники стали медиаперсонами, на встречи с ними приходили школьники, студенты и журналисты; их включали в образовательные и патриотические программы.

Такой результат невозможен без синхронной работы всего PR-департамента: руководства, редакторов, героев проекта и команд в регионах. «Титаны» вышли за рамки телешоу — и стали социальным явлением, собравшим десятки городов вокруг общей идеи силы и преодоления.

Анастасия Бачина, PR-директор ГПМ РТВ: Мы доказали, что региональный PR способен на мощные охваты даже без бюджета. Главное — понять мотивацию СМИ и партнеров и дать им подходящих героев. Для нас это была не просто PR-кампания, а возможность по-настоящему соединить проект с аудиторией — через людей, эмоции, локальные смыслы. Мы не покупали внимание — мы его заслуживали. Региональные СМИ, вузы, школы, радио и ТВ сами откликались на наших героев, а это значит, что мы попали в точку. «Титаны» стали не просто шоу на экране, а частью городской жизни — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Луиза Ягубова, директор управления маркетингового сопровождения, ГПМ РТВ: Кейс «Титанов» в регионах — это история про креативную настойчивость и глубокое понимание локальных аудиторий. Мы работали не по шаблону, а искали индивидуальный подход к каждому городу, каждому герою. Где-то это была обложка модного журнала, где-то — паблик-ток в вузе, а где-то — живой эфир на радио с песнями и гармонью. Все активности рождались из диалога, доверия и вовлеченности. Мы не просто рассказывали про проект — мы делали так, чтобы его обсуждали, чтобы им гордились. Именно такой PR мы считаем эффективным — когда его результат ощущается не только в цифрах, но и в людях, которые стали частью этой истории.